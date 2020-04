2020 wordt een moeilijk jaar, maar Barco beschikt over een sterke marktpositie en kan financieel tegen een stootje. Het dividend wordt gehandhaafd.

Barco waarschuwde in februari al voor de impact van het coronavirus. De groep is met haar productie en verkoop actief in China en zag de bui al vroeg hangen. De kwartaalupdate van vorige week bevestigde dat die vrees terecht was. Op de beurs daalde Barco met 57 procent in amper vijf weken tijd. De voorbije weken kon het aandeel wat herstellen. Bij een kwartaalrapport geeft Barco enkel de evolutie van de omzet en de orders mee. Over de impact op de winstgevendheid weten we pas na de eerste jaarhelft meer. Barco zag de groepsomzet tussen januari en maart met 3 procent afnemen naar 236 miljoen euro. Zonder de gunstige dollarevolutie bedroeg de achteruitgang 4 procent. De consensus ging uit van een stabiele omzet. De boosdoener was vooral de Enterprise-afdeling, maar ook Entertainment kreeg een serieuze inzinking.Enterprise zag de omzet op jaarbasis met 22 procent dalen naar 67 miljoen euro. Dat is nefast voor de winstgevendheid, want de afdeling was vorig jaar de meest winstgevende met een marge op de bedrijfskasstroom (ebitda) van 20,6 procent. Enterprise bestaat uit onder meer Control Rooms en ClickShare. Control Rooms deed het eind vorig jaar beter na een herstructurering, maar krijgt nu af te rekenen met moeilijke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie, een belangrijke afnemer. De verkoop van de presentatietool ClickShare kende een dipje omdat er veel meer thuis wordt gewerkt. Dat werd deels gecompenseerd door de nieuwe videoconferencingoplossing Clickshare Conference. Entertainment blijft de grootste afdeling en zag de omzet met 6 procent groeien naar 100 miljoen euro. De afdeling omvat projectoren voor bioscopen en grote schermen voor evenementen. Veel bioscopen zijn gesloten en grote investeringen zijn nu geen prioriteit. Ook het afblazen van grote evenementen is een streep door de rekening. De omzet van Healthcare groeide met 11 procent naar 69 miljoen euro. De afdeling profiteerde van een hogere vraag naar medische beeldvorming en investeringen in de digitalisering van operatiekamers. Barco besliste de groepsprognoses voor 2020 in te trekken. De technologiegroep ging uit van een omzetstijging met ongeveer 5 procent en een klim van de ebitda-marge naar 15 procent. In de eerste jaarhelft zal de omzetdaling volgens het management op 10 tot 15 procent uitkomen. Dat zou betekenen dat het tweede kwartaal nog slechter wordt dan het eerste. Pas na de cijfers van de eerste jaarhelft zal Barco nieuwe prognoses voor 2020 geven. In afwachting beloofde Barco de aandeelhouders extra op de kosten te letten. Een lichtpuntje kwam er van het aantal nieuwe orders, dat wel met 6 procent daalde naar 254 miljoen euro, maar 7 procent boven de consensusverwachting lag. Aandeelhouder Vandewiele kocht op de dag dat het dieptepunt werd bereikt een kleine 8000 aandelen tegen gemiddeld 107,32 euro. De groep staat financieel sterk en had eind vorig jaar 329,4 miljoen euro in kas. Barco trok eerder het dividend op naar 2,65 euro per aandeel en dat blijft gehandhaafd. Ook de splitsing van het aandeel wordt zoals gepland doorgevoerd. Op 1 juni krijgen aandeelhouders per oud aandeel zeven nieuwe. De bedoeling is de liquiditeit van het aandeel te verhogen.ConclusieWe vonden Barco lange tijd veel te duur. Met de coronacrisis is de waardering aantrekkelijker geworden. 2020 wordt een moeilijk jaar, maar Barco beschikt over een sterke marktpositie en kan financieel tegen een stootje. Het aandeel staat op onze radar. Als het aandeel terugvalt 140 euro, krijgt het een positief advies en is het een kandidaat voor de voorbeeldportefeuille.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 148,2 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2 miljard euroK/w 2019: 20Verwachte k/w 2020: 22Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: -31%Dividendrendement: 1,8%