Door onderbrekingen in de aanvoerketen en chiptekorten had Barco vorig jaar moeite om zijn nochtans goed gevulde orderboek in omzet te converteren. Ook de duurdere componenten en de hogere transport- en logistieke kosten wogen op de winstmarge. Het technologiebedrijf koos ervoor eind december al met slecht nieuws naar buiten te komen en een winstalarm uit te sturen. Barco zou de margeprognose van 7,5 procent niet halen en de omzetstijging zou beperkt blijven tot ongeveer 5 procent. De jaarcijfers brachten bijgevolg weinig verrassingen. De afdelingen van Barco draaiden een omzet van 804,3 miljoen euro, of 4,4 procent meer dan in 2020. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg licht naar 58,5 miljoen euro, tegenover 53,6 miljoen euro een jaar eerder. Vóór het winstalarm ging Barco nog uit van een ebitda in de buurt van 70 miljoen euro. De ebitda-marge steeg licht naar 7,3 procent, tegenover 6,9 procent in 2020. Netto bleef een winst van 8,9 miljoen euro (10 eurocent per aandeel) over, tegenover een verlies van 4,4 miljoen euro (5 eurocent per aandeel) een jaar eerder. Barco ontving vorig jaar voor een record van 978,8 miljoen euro aan bestellingen, 31 procent meer dan een jaar eerder en boven de consensusverwachting van 949 miljoen. De totale waarde van het orderboek bedroeg eind december 487 miljoen euro, of 73 procent meer dan een jaar eerder. De vooruitzichten voor 2022 ogen gunstiger, maar Barco houdt een slag om de arm door enkel prognoses over de eerste jaarhelft te geven. Het tekort aan componenten is nog altijd niet van de baan. De groep mikt voor de eerste jaarhelft op een omzetstijging met 20 procent. De ebitda-marge zou boven het niveau van dezelfde periode vorig jaar moeten uitkomen (7,3%). Toch zal Barco dit jaar nog niet het niveau van voor de pandemie bereiken. De Entertainment-afdeling zal wel kunnen profiteren van de heropening van de cinema's en de pretparken, waardoor de vraag naar projectoren en schermen aantrekt. Binnenkort worden ook grote concerten, festivals en conferenties weer mogelijk. De orders bij Entertainment stegen vorig jaar met 44 procent. Bij Enterprise (orders +22%) zal het herstel iets minder vlot verlopen. Er wordt wel verwacht dat de verkopen van de ClickShare-vergadertool een inhaalbeweging maken zodra het verplichte telewerk wordt afgebouwd. De Healthcare-afdeling had vorig jaar het meest te lijden onder de chiptekorten. De omzet bleef gelijk, maar ook hier is beterschap op komst, met 26 procent meer orders. Barco had eind vorig jaar 309,8 miljoen euro in kas, inclusief de liquiditeiten van de Chinese joint venture Cinionic. Dat cijfer ligt beduidend hoger dan een jaar eerder (193,5 miljoen), deels doordat de vrije kasstroom vorig jaar 78 miljoen euro bedroeg, tegenover nog -35,9 miljoen een jaar eerder. Barco moest vanwege een keuzedividend ook minder dividend uitkeren en het verkocht een minderheidsparticipatie. Het dividend wordt met 5 procent verhoogd naar 0,4 euro per aandeel. Dat komt tegen de huidige koers overeen met een rendement van 1,9 procent. ConclusieDe betere vooruitzichten in alle afdelingen en de verwachte toename van de winst wettigen een koopadvies (rating 1A). Ook CEO Charles Beauduin is overtuigd van het potentieel. Hij kocht eerder deze maand voor bijna 11 miljoen euro aandelen bij (548.500 stuks tegen gemiddeld 20 euro). Die aankopen verhoogden zijn belang tot 21,47 procent, waarmee Beauduin de grootste individuele aandeelhouder is. Advies: koopwaardig Risico: laagRating: 1AKoers: 21,62 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2 miljard euroK/w 2021: 216.2Verwachte k/w 2022: 27Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 1,9%