Barco drukte de hoop op een snel herstel de kop in, al bevatte het jaarrapport wel lichtpunten.

Na de kwartaalupdate van oktober was al duidelijk dat Barco afstevende op een slechte tweede jaarhelft en een tegenvallend boekjaar. De laatste maanden brachten nauwelijks beterschap. In de tweede jaarhelft was er op jaarbasis 347 miljoen euro omzet (-39%). De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) bleef steken op 12,8 miljoen euro, of een marge van 3,5 procent. In de eerste jaarhelft was dat nog 10 procent. De afdeling Entertainment kreeg de grootste tik met een omzetdaling van 48,1 procent en een bedrijfsverlies van 4,6 miljoen euro. Ze leeft van investeringen van bioscopen en evenementen, twee afzetmarkten die vorig jaar nagenoeg stilvielen. Enterprise deed het nauwelijks beter met 43,8 procent minder omzet en een ebitda-marge van amper 4,3 procent. De vergadertool ClickShare is veel minder in trek, door het verplichte thuiswerken en de dalende bedrijfsbudgetten. ClickShare Conference, dat complementair is aan andere conferentietools als Microsoft Teams en Zoom, beperkt de schade. Het levert een kwart van de ClickShare-omzet. Bij Healthcare bleef de omzetdaling beperkt tot 12 procent. De afdeling was met een ebitda-mage van 10,4 procent ook de meest winstgevende. De goede eerste jaarhelft temperde het effect van het rampzalige tweede halfjaar, maar per saldo was 2020 een veel slechter jaar dan 2019. De jaaromzet daalde op groepsniveau met 29 procent naar 770 miljoen euro. Omdat de omzet veel sneller afnam dan de kosten (-17%) kelderde de ebitda van 153 naar 53,6 miljoen euro. Daardoor bleef de ebitda-marge steken op 7 procent, tegenover 14 procent een jaar eerder en een consensusverwachting van 8,2 procent. Entertainment blijft, ondanks een omzetdaling van 36 procent op jaarbasis, de grootste afdeling. Enterprise deed het nog slechter (-39%), Healthcare (-3%) hield het best stand. Er was ook goed nieuws: tussen oktober en december was er bij alle afdelingen op kwartaalbasis weer groei. Entertainment profiteerde van meer bestellingen uit China, terwijl bij Enterprise de Control Rooms het goed deden. Ook de activiteit bij Healthcare trok weer aan. Daarnaast steeg het aantal nieuwe bestellingen (189,7 miljoen euro) op kwartaalbasis met een vijfde. De waarde van het orderboek is met 281,5 miljoen euro wel 13 procent lager dan een jaar eerder. Door de aanhoudende onzekerheid geeft Barco geen jaarprognoses. Voor de eerste jaarhelft mikt het op een omzet in lijn met die van vorig jaar (407 miljoen euro) en een ebitda-marge van 5 tot 10 procent. Door de lagere bedrijfskasstromen en hogere uitzonderlijke uitgaven dook de vrije kasstroom vorig jaar 36 miljoen euro onder nul. Gecombineerd met de uitkering van het dividend daalde de cashpositie van 253 miljoen euro eind 2019 naar 127,7 miljoen euro eind vorig jaar. Inclusief de joint venture Cinionic (digitale cinema in China) bedraagt de liquiditeitspositie 193,5 miljoen euro. Het dividend blijft op peil en wordt verrekend met de aandelensplitsing van vorig jaar. Dat levert een uitkering van 0,378 euro per aandeel op. Het dividend kan ook in aandelen worden opgenomen.ConclusieInvesteerders in Barco moeten vooral kijken naar zijn sterke marktpositie in de segmenten waarin het bedrijf actief is. Er waren op kwartaalbasis al lichtpunten. De gezonde financiële positie en de investeringen in nieuwe technologieën zijn pluspunten. Koersdruk is op korte termijn niet uitgesloten, maar wie wacht tot het cyclische herstel in de cijfers zichtbaar wordt, zal tegen hogere koersen moeten kopen.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 15,92 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,5 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 23Koersverschil 12 maanden: -50%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: 2,4%