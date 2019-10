Barrick Gold is een bezige bij

Er is de voorbije twaalf maanden veel gebeurd bij Barrick Gold. Vorig najaar werd het Britse Randgold Resources overgenomen, waardoor Barrick de grootste goudgroep ter wereld werd. Dat duurde maar even, want concurrent Newmont Mining reageerde met de overname van Goldcorp. Barrick reageerde met een bod op Newmont dat om verschillende redenen gedoemd was om te mislukken, wat ook gebeurde.

Beide gouddelvers beslisten wel om samen de joint venture Nevada Gold Mines op te richten. Die omvat tien ondergrondse en twaalf open-pit mijnen die samen 48,3 miljoen troy ounce bewezen goudreserves hebben. De synergievoordelen worden geschat op 450 tot 500 miljoen dollar per jaar. Het aandeel van Barrick in de joint venture bedraagt 61,5 procent.

...

