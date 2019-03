Barrick Gold start lange overnamesoap

De fusie- en overnameactiviteit in de goudmijnsector stond enkele jaren op een laag pitje. Dat kwam doordat de grote gouddelvers kampten met een hoge schuldpositie en focusten op kostenbesparingen. Vorig najaar kwam daar verandering in. Barrick Gold nam het Britse Randgold Resources over voor 5,4 miljard dollar en werd daarmee opnieuw de grootste goudproducent ter wereld. Land- en sectorgenoot Newmont Mining reageerde begin januari met de overname van Goldcorp. Die deal was met 10 miljard dollar nog groter en katapulteerde Newmont opnieuw naar het hoogste schavotje. Vorige week was het opnieuw de beurt aan Barrick, dat een overnamebod op Newmont aankondigde. Een combinatie tussen beide zou veruit de grootste gouddelver ter wereld creëren, die de rest van de industrie in productie en reserves in de schaduw zou zetten.

