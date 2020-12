Barrick Gold noteert de helft goedkoper dan negen jaar geleden toen de goudprijs ongeveer even hoog stond als nu.

Barrick Gold, de op één na grootste gouddelver ter wereld, zag zijn productie in het derde kwartaal op jaarbasis afnemen met 8 procent naar 1,16 miljoen troy ounce. Dat brengt het totaal sinds begin 2020 op 3,55 miljoen troy ounce. De productieprognose voor het volledige boekjaar (4,6 tot 5 miljoen) ligt dus nog binnen handbereik. De productiedaling is toe te schrijven aan het wegvallen van de productie bij Porgera. Die mijn in Papoea-Nieuw-Guinea wordt uitgebaat door Barrick in een joint venture met het Chinese Zijin Mining en levert jaarlijks 240.000 tot 270.000 troy ounce goud op. De productie ligt er sinds 25 april stil nadat de lokale overheden de verlenging van de mijnlicentie hadden geweigerd. Sindsdien werden juridische procedures opgestart en zijn er onderhandelingen tussen Barrick en de regering. Het leidt weinig twijfel dat de mijnlicentie zal worden verlengd. Barrick zal daar wel een prijs voor moeten betalen door een groter aandeel van de opbrengst richting de overheid te laten vloeien in de vorm van hogere royalty's. Carlin (Nevada) en Pueblo Viejo (Dominicaanse Republiek) konden het wegvallen van Porgera gedeeltelijk compenseren. Cortez had af te rekenen met minder rijke ertslagen, maar ligt op schema om de jaarprognoses te halen. Veladero in Argentinië kreeg tegenwind met een strenge winter, een lockdown en de financiële crisis in het land. Daardoor moeten alle inkomsten uit export weer in peso's worden omgezet. De productiekosten per troy ounce daalden in het derde kwartaal naar 966 dollar, tegenover 984 dollar in het tweede kwartaal en 1031 dollar een jaar eerder. Na drie kwartalen in 2020 bedragen de productiekosten gemiddeld 984 dollar. De komende jaren zullen de productiekosten dalen, terwijl de productie tussen 4,5 en 5 miljoen troy ounce zal liggen. De marge per troy ounce verkocht goud nam in het derde kwartaal toe. De ontvangen goudprijs steeg met 30 procent naar 1926 dollar. Daardoor klom de groepsomzet met 32,2 procent naar 3,54 miljard dollar. De kopertak was ook winstgevend, met activa in onder meer Chili, Zambia en Saudi-Arabië. Die produceerden sinds begin 2020 338 miljoen pond koper tegen een kostprijs van 2,17 dollar per pond. De voorbije maanden nam de koperprijs een hoge vlucht. De aangepaste nettowinst klom in het derde kwartaal met 78 procent op kwartaalbasis naar 726 miljoen dollar. Na negen maanden in 2020 is dat 1,43 miljard dollar of 80 dollarcent per aandeel. De vrije kasstroom bereikte met 1,31 miljard dollar een recordniveau. Dat liet Barrick toe de schulden af te bouwen en het dividend te verhogen. In minder dan zes jaar is de nettogroepsschuld gereduceerd van 10 miljard dollar naar 417 miljoen dollar. Barrick had op het einde van het derde kwartaal 4,74 miljard dollar in kas tegenover een schuld van 5,16 miljard. De gouddelver beschikt over een ongebruikte kredietlijn van 3 miljard dollar. Het kwartaaldividend wordt verhoogd 8 naar 9 dollarcent per aandeel.ConclusieBarrick Gold noteert de helft goedkoper dan negen jaar geleden toen de goudprijs ongeveer even hoog stond als nu. Intussen zijn de productiekosten gedaald en is de zware schuld bijna volledig afgebouwd. Het is begrijpelijk dat Warren Buffett voor Barrick Gold kiest als enige investering in de goudmijnsector. Door de omvang en de geografische diversificatie is de pijplijn aan nieuwe projecten goed gevuld en ligt het operationele risico lager dan bij kleinere gouddelvers. Barrick Gold blijft koopwaardig als basiswaarde in een goudportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 23,08 dollarTicker: GOLD USISIN-code: CA0679011084Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 41 miljard dollarK/w 2020: 20Verwachte k/w 2021: 16Koersverschil 12 maanden: +24%Koersverschil sinds jaarbegin: +31%Dividendrendement: 1,4%