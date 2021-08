Verbazen mocht het niet: Bekaert spinde meer garen dan verwacht van het krachtige conjunctuurherstel dat de wereldeconomie sinds het voorjaar kende.

In de eerste helft van dit jaar boekte de staaldraadproducent een recordomzet van 2,3 miljard euro, of 33 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar, al moet er meteen worden bijgezegd dat dat gemakkelijk is in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar, toen de wereldeconomie in de lappenmand lag. Alle eindmarkten gaven deze keer thuis. De bandenmarkt herstelde fors, de vraag uit de industrie en de bouw knapte op, en de landbouw bleef solide.Niet alleen de omzet ging door het dak, ook de winstgevendheid versloeg de verwachtingen. Bekaert boekte op die omzet een onderliggende marge van 12,5 procent op het niveau van de bedrijfswinst. Dat is zonder meer fraai, maar Bekaert zegt zelf dat een stevig deel van die winstgevendheid te danken is aan een tijdelijke herwaardering van de grondstofvoorraden, die dankzij de prijsstijgingen van de voorbije maanden in waarde zijn gestegen. Zonder die herwaardering zou de winstmarge blijven steken zijn op 10 procent. Nu de prijsstijgingen van de belangrijkste grondstoffen van Bekaert achter de rug lijken, valt die rugwind weg.Het bedrijf verwacht daarom dat de bedrijfswinst in de tweede helft van het jaar daalt en in lijn ligt met de bedrijfswinst die het in de tweede helft van vorig jaar heeft behaald. Het conjunctuurherstel verliest ook vaart omdat de deltavariant van het coronavirus in heel wat landen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames doet oplopen. Bekaert zal ook rekening moeten houden met de afkoeling van de bandenmarkt, omdat veel autoproducenten hun productie tijdelijk moeten afbouwen door gebrek aan halfgeleiders.De conjuncturele bonus van de eerste jaarhelft zal dus afbrokkelen, maar dat betekent niet dat de winstgevendheid van Bekaert tot een zware daling wordt veroordeeld. Het bedrijf heeft de voorbije jaren zijn huiswerk gemaakt. Het herstel van de winstgevendheid is niet alleen te danken aan de herwaardering van de voorraden, maar ook aan de doorgedreven besparingsprogramma's van de voorbije jaren, de herwonnen prijsdiscipline om de inputkosten door te rekenen aan de klanten en de focus op producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde. De hogere winstgevendheid is dus ook van eigen makelij, in de verf gezet door de vaststelling dat elke divisie in de eerste helft van dit jaar een winstmarge van minstens 10 procent haalde.De hoge onderliggende kwaliteit van de bedrijfswinst vertaalt zich ook in hogere doelstellingen op middellange termijn. Bekaert verwacht over de conjunctuurcyclus heen een marge van 9 à 11 procent te verdienen, op een omzet die elk jaar 3 procent organisch moet groeien. De schuldgraad is dankzij de sterke financiële prestaties gedaald tot ruim minder dan 1 keer de bedrijfscashflow. Volgens het bedrijf zal het die financiële slagkracht eerder gebruiken voor extra investeringen in nieuwe producten en diensten of voor overnames, veeleer dan dat de aandeelhouders mogen rekenen op een fors hoger dividend of hogere kapitaaluitkeringen. ConclusieBekaert zette een bijzonder sterk eerste halfjaar neer, maar door de afnemende conjuncturele rugwind is het niet mogelijk die lijn door te trekken. De kwaliteit van de onderliggende winst is heel solide, zodat de aandeelhouders de volgende jaren over de cyclus heen op vrij stabiele resultaten kunnen rekenen. Beleggers betalen met een koers-winstverhouding van 8 en een ondernemingswaarde van 5 keer de bedrijfswinst nog zeker niet te veel voor die winst, ondanks de sterke stijging van de koers dit jaar. We behouden daarom het koopadvies.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 38,9 euroTicker: BEK BBISIN-code: BE0974258874Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,35 miljard euroK/w 2020: 10Verwachte k/w 2020: 8Koersverschil 12 maanden: +129%Koersverschil sinds jaarbegin: +44%Dividendrendement: 3,4%