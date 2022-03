Het bedrijf rust op gezonde fundamenten en het aandeel noteert tegen een heel lage waardering.

2021 was een boerenjaar voor Bekaert, maar een herhaling van de sterke resultaten van 2021 zit er niet in. De zeer belangrijke Chinese bandenmarkt vertraagde in de tweede helft van vorig jaar. Die vertraging zet in de eerste helft van dit jaar door. De oorlog in Oekraïne zal een tol eisen in de vorm van een tragere wereldwijd herstel of zelfs een recessie, wat ook op de markten van Bekaert zal wegen. Ook Bekaert ontsnapt niet aan de hardnekkige flessenhalzen in de aanvoerketens en de oplopende transportkosten. Het management is begrijpelijkerwijs vaag over de vooruitzichten voor dit jaar. De omzet zou organisch met 3 procent groeien en de beloofde winstmarge van 9 tot 11 procent moet haalbaar blijven. Bekaert heeft de voorbije jaren grondig zijn huiswerk gemaakt, zodat het een ongunstige conjunctuur het hoofd kan bieden. De efficiënte van de organisatie is aangescherpt, de focus ligt op producten en markten met een voldoende toegevoegde waarde en het bedrijf rekent gedisciplineerd kostenstijgingen door aan de klanten. Op die fundamenten zette Bekaert een sterk 2021 neer, geholpen door de aantrekkende conjunctuur. De omzet steeg vorig jaar met 28 procent, waarvan 9 procent te danken is aan volumegroei en een stijgend marktaandeel, en 19 procent aan een betere productmix en hogere prijzen. De onderliggende bedrijfswinst steeg zelfs met 89 procent, met dank aan een winstmarge die aandikte van 7,2 naar 10,6 procent. De strategische keuzes van Bekaert zetten een winsthefboom op de omzetstijging, waarbij alle divisies het goed deden. Noteer wel dat een deel van de hogere winst te danken is aan de herwaardering van de voorraden staaldraad, die dankzij de hogere prijzen in waarde stegen. Die herwaardering leverde vorig jaar 120 miljoen euro bedrijfswinst op, op een totaal van 515 miljoen euro. Zo'n herwaardering is niet elk jaar mogelijk, tenzij de grondstofprijzen blijven stijgen, maar dat is op langere termijn ook niet in het voordeel van Bekaert. Zonder dat voorraadeffect bleef de winstmarge steken op 10 procent in de eerste helft en 8 procent in de tweede helft van het jaar.De goed winstgevendheid vertaalt zich ook in een sterke generatie van cash. Vorig jaar boekte het bedrijf bijna 300 miljoen euro vrije cashflow, die het kan besteden aan de vergoeding van de aandeelhouders en aan de afbouw van de schulden. De nettoschuldpositie is gedaald tot 417 miljoen euro, of slechts 0,61 keer de bedrijfscashflow. Dat geeft het management de financiële armslag om het dividend met 50 procent te verhogen tot 1,5 euro per aandeel. Er wordt ook voor 120 miljoen euro eigen aandelen ingekocht, goed voor ongeveer 5 procent van de uitstaande aandelen. Bekaert kan de sterke balans ook gebruiken om op overnamepad te gaan. Het management geeft aan dat de schuldgraad mag oplopen tot maximaal drie keer de bedrijfscashflow, mits er opnieuw schuldafbouw mogelijk is over twee tot drie jaar. Binnen die perken levert dat een theoretische oorlogskas tot 1,5 miljard euro op die kan worden aangewend om de business te versterken met gerichte overnames.ConclusieBekaert zette vorig jaar zeer sterke resultaten neer, maar het aandeel ontsnapte niet aan de beursmalaise van de jongste weken. De oorlog in Oekraïne zal wegen op de internationale conjunctuur, terwijl hardnekkige flessenhalzen in het aanbod de kosten omhoog jagen. Daartegenover staat dat het bedrijf rust op gezonde fundamenten en dat het aandeel noteert tegen een heel lage waardering. Beleggers betalen zeven keer de verwachte winst voor dit jaar. We behouden het koopadvies. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 37,1 euroTicker: BEK BBISIN-code: BE0974258874Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,25 miljard euroK/w 2021: 6Verwachte k/w 2022: 7Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 4%