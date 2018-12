Bekaert herademt

In het derde kwartaal is de lijst met tegenslagen voor Bekaert niet langer geworden. Dat is al een succes op zich voor een aandeel dat geplaagd wordt door handelsoorlogen, stijgende grondstoffenprijzen en productiviteitsverbeteringen die achterbleven op schema. Sterker nog: de omzetstijging met ruim 10 procent in het derde kwartaal was beter dan verwacht. Bekaert kon ook bevestigen dat de onderliggende bedrijfswinst in de tweede jaarhelft hoger zal liggen dan in de eerste jaarhelft. Er lijkt dus een einde te komen aan de druk op de winstgevendheid, wat niets te vroeg is. De onderliggende marge daalde in de eerste helft van het jaar tot 5,1 procent, wat amper de helft is van de marge die Bekaert op langere termijn ambieert.

