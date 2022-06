Dankzij een betere operationele efficiëntie en een volgehouden discipline om de kosteninflatie door te rekenen is de winstgevendheid gevoelig verbeterd.

Met een stijging van de omzet met 23 procent deed Bekaert het in het eerste kwartaal veel beter dan verwacht. De verkochte volumes daalden met 8 procent, maar dankzij een betere productportfolio en vooral een volgehouden discipline om hogere kosten door te rekenen in de eindprijzen, steeg de omzet meer dan verwacht. Het lijkt vanzelfsprekend de kosteninflatie te verhalen op de klant, maar je moet als bedrijf voldoende sterke producten aanbieden om op die manier de winstmarges te verbeteren. Het management gaf bij de update over het eerste kwartaal nog geen concrete winstvooruitzichten mee, daarvoor is de macro-economische onzekerheid nog te groot. Het hield wel vast aan de winstambities voor de periode 2022-2026: een marge op het niveau van de bedrijfswinst van 9 tot 11 procent over de conjunctuurcyclus heen. Het zou een sterke prestatie zijn als Bekaert dit jaar een marge van 9 procent kan halen op de omzet. Er liggen genoeg wolfijzers op het parcours van conjunctuurgevoelige aandelen als Bekaert. De lockdowns in China wegen op de vraag naar rubberversterkende oplossingen voor banden. De problemen in de logistieke ketens en de kosteninflatie ebben niet meteen weg. En de oorlog in Oekraïne blijft voor onzekerheid zorgen. Het bedrijf ziet echter een sterk momentum in de verkoop op de Europese en Noord-Amerikaanse markten. In Latijns-Amerika herstelt de vraag na een aarzelend begin van het jaar. Intussen spint Bekaert ook steeds meer garen bij de klimaattransitie, door bijvoorbeeld een stijgende verkoop van koolstofarme betonversterkers. Het bedrijf kan dankzij een ruime globale aanwezigheid ook de tendens van de deglobalisering counteren.Bekaert ziet daarom geen reden dat de omzetgroei van het eerste kwartaal zou vertragen. Over heel 2021 is een omzetstijging van ruim 20 procent mogelijk. Ook de winstmarges moeten in grote lijnen kunnen standhouden dankzij de prijspolitiek om de kosteninflatie door te rekenen. Wel kan de lichte daling van de volumes wegen op de winstgevendheid, maar het bedrijf heeft de voorbije jaren de operationele efficiëntie gevoelig verhoogd.De bedrijfswinst kreeg vorig jaar een boost van 120 miljoen euro omdat de voorraden konden worden geherwaardeerd in het spoor van hogere grondstofprijzen. Die bonus is dit jaar niet haalbaar, en dus is ook de winstmarge van 10,6 procent dit jaar weinig waarschijnlijk. Dat betekent niet dat het aandeel overgewaardeerd is. Een marge van 8 procent dit jaar toegepast op een omzet van 6 miljard levert een bedrijfswinst op van 480 miljoen euro, wat in de buurt komt van de onderliggende bedrijfswinst van 515 miljoen euro vorig jaar. Dat levert een winst per aandeel op van een kleine 7 euro.De sterke resultaten van de voorbije jaren hebben ook de balans versterkt. De schuldgraad is gedaald tot 0,6 keer de bedrijfscashflow. Dat gaf het management de ruimte om het dividend te verhogen tot 1,5 euro en een inkoopprogramma van eigen aandelen op te starten ter waarde van 120 miljoen euro. Als Bekaert de resultaten kan vasthouden, ligt een verdere verhoging van de vergoeding voor de aandeelhouders in het verschiet.ConclusieBeleggers onderschatten nog altijd de transformatie die Bekaert de jongste jaren onderging. Dankzij een betere operationele efficiëntie en een volgehouden discipline om de kosteninflatie door te rekenen is de winstgevendheid gevoelig verbeterd. Dit jaar zal de bedrijfswinst licht dalen, maar ook die winst levert nog een heel aantrekkelijke waardering op met een koers-winstverhouding van 6. We behouden het koopadvies. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 39 euroTicker: BEK BBISIN-code: BE0974258874Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,36 miljard euroK/w 2021: 6Verwachte k/w 2022: 6Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 4%