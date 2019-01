Belastingmeevaller geeft Wheaton Precious Metals vleugels

Het aanslepende conflict tussen Wheaton Precious Metals (WPM) en het Canada Revenue Agency (CRA), de Canadese belastingdienst, draaide vorige maand uit in het voordeel van de mijnbouwer. De kansen op een goede afloop waren vooraf wel gestegen, want de uraniumproducent Cameco had in een gelijkaardig geschil eveneens gelijk gekregen.

...