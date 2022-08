Het groeitempo van het Amerikaanse softwarebedrijf blijft indrukwekkend.

Microsoft had in juni al gewaarschuwd voor de negatieve impact van de dure dollar. Het stelde toen ook de verwachtingen voor het laatste kwartaal van het boekjaar 2022 (april tot juni) neerwaarts bij. De Amerikaanse softwaregroep haalt ongeveer de helft van haar omzet buiten de Verenigde Staten, en bij omzetting van de goedkopere buitenlandse valuta blijven er minder dollars over.Microsoft haalde in het vierde kwartaal 51,87 miljard dollar omzet, 12 procent meer dan een jaar eerder maar onder de consensusverwachting van 52,44 miljard. Bij constante wisselkoersen was de groei 16 procent geweest. De dure dollar drukte de omzet met bijna 600 miljoen dollar en de winst per aandeel met 4 dollarcent. Een ander aspect was de al enkele maanden vertragende pc-markt. De marktonderzoeker Gartner stelt dat in het tweede kwartaal 12,6 procent minder pc's zijn verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook de lagere economische activiteit in China, waardoor de levering van componenten vertraagde, speelde een rol. Die elementen drukten de omzet met 300 miljoen dollar. De tragere groei van het aantal advertenties op LinkedIn en de zoekmachines woog voor 100 miljoen op de omzet. Het management stelde de beleggers gerust met de prognoses voor het nieuwe boekjaar: tussen 49,25 en 50,25 miljard dollar omzet en een brutomarge van 69,9 procent. Dat komt overeen met een groei van ongeveer 10 procent op jaarbasis. Microsoft verwacht voor het volledige jaar een dubbelcijferige omzetgroei. De consensusprognose gaat uit van 222,3 miljard dollar, 12 procent meer dan in het pas afgelopen boekjaar 2022. Het Azure-cloudplatform groeide met 40 procent op jaarbasis (46% bij constante wisselkoersen), iets onder de verwachte 43 procent. Bij de afdeling Intelligent Cloud, waar Azure deel van uitmaakt, steeg de omzet met 25 procent, tot 20,9 miljard. De omzet uit gaming daalde met 7 procent door een lagere verkoop van de Xbox en bijbehorende content. De overname van gameproducent Activision Blizzard is nog niet afgerond. Dat zou dit boekjaar gebeuren. De Britse mededingingsautoriteiten onderzoeken de impact van de overname op de concurrentie. De operationele uitgaven stegen in het vierde kwartaal met 14 procent naar 14,9 miljard dollar door een toename van de investeringen in de cloud, LinkedIn en het overgenomen Nuance Communications. Microsoft zet ook 113 miljoen opzij om te snijden in zijn personeelsbestand. Het terugschroeven van de activiteiten in Rusland zal 126 miljoen kosten aan afschrijvingen, juridische uitgaven en onbetaalde facturen. Microsoft had aan het einde van het boekjaar 104,8 miljard dollar liquiditeiten. De langetermijnschuld (exclusief leasingschulden) bedraagt 47 miljard. Microsoft realiseerde in het vierde kwartaal een vrije kasstroom van 17,8 miljard, 9 procent meer dan een jaar eerder. Dat brengt het totaal over het boekjaar 2022 op 65,1 miljard. Microsoft keerde tussen april en juni 12,4 miljard dollar aan de aandeelhouders uit, 19 procent meer dan een jaar eerder: 7,8 miljard door aandeleninkopen en 4,6 miljard aan dividenden. Microsoft keert op kwartaalbasis 0,62 dollar uit. Tegen de huidige koers is dat goed voor een rendement van iets minder dan 1 procent.ConclusieDe markt rekende Microsofts eenmalige misser niet aan en stuurde het aandeel zelfs hoger na de positieve vooruitzichten voor het nieuwe boekjaar. Het groeitempo blijft indrukwekkend, rekening houdend met de omvang van het bedrijf en de ongunstige macro-economische omstandigheden. Het aandeel is niet goedkoop, maar kwaliteit heeft zijn prijs. Koopwaardig als langetermijnbelegging.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 274,82Ticker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 2063 miljardK/w 2022: 28,5Verwachte k/w 2023: 26,6Koersverschil 12 maanden: -3,5%Koersverschil sinds jaarbegin: -17,9%Dividendrendement: 0,9%