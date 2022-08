De koers van Proximus bereikte een nieuw diepterecord.

Proximus kan op een sterk tweede kwartaal terugblikken en verhoogde de verwachtingen voor het volledige boekjaar. Dat neemt niet weg dat beleggers het aandeel massaal uitspuwden. De geplande beursgang van de Amerikaanse dochter TeleSign draaide op een sisser uit. Dat had alles te maken met de moeilijke marktomstandigheden. De aandelenmarkten, en meer bepaald de technologiesector, kenden een desastreuze eerste jaarhelft waardoor de partijen die betrokken waren in de constructie via een SPAC of blancochequebedrijf hun staart introkken. Achteraf gezien was de timing van de afsplitsing ongelukkig. Intussen blijft TeleSign het snelst groeiende onderdeel van de groep. Het negativisme van de markt tegenover de Belgische telecomsector heeft vooral te maken met de hoge investeringslasten. Die zullen pas over enkele jaren vruchten afwerpen en intussen is er nauwelijks groei. Het aanbieden van supersnel internet kost handenvol geld. De licentie voor 5G kostte Proximus 600 miljoen euro. Daarnaast moet ook 5G-netwerkapparatuur worden aangeschaft. Voor de investeringen in glasvezel heeft Proximus via de joint venture Fiberklaar (met EQT) enkele jaren voorsprong op Telenet en Fluvius. Er zijn al 194.000 glasvezellijnen geactiveerd. Dat zijn er 75 procent meer dan een jaar eerder. Een ander element dat bijdroeg aan de negatieve perceptie is de intrede van een vierde mobiele speler op de consumentenmarkt. De komst van de tandem Citymesh Mobile/Digi beperkt de prijszettingsmacht voor de bestaande spelers. Proximus zag de groepsomzet in het tweede kwartaal met 4,9 procent toenemen naar 1,437 miljard euro. De binnenlandse omzet steeg met 1,9 procent, maar vooral de internationale dochter BICS (+11,2%) en TeleSign (+39,5%) deden het erg goed. De bedrijfswinst of ebitda steeg met 0,9 procent naar 463 miljoen euro. TeleSign draaide break-even, BICS zag de ebitda met ruim een kwart toenemen. Dat was te danken een toename van de internationale verplaatsingen na covid en een groei van de cloudcommunicatie. Proximus verhoogde de jaarprognoses. Het mikt op een omzetstijging met 1 tot 2 procent. De verwachte ebitda zal nu 1 procent hoger liggen dan vorig jaar, terwijl eerder op een daling met 1 procent werd gerekend. Proximus zal net als in 2020 en 2021 over dit boekjaar een dividend van 1,2 euro per aandeel uitkeren. Sectorgenoot Telenet heeft flink in het dividend gesnoeid. Of het ook bij Proximus zo'n vaart zal lopen, valt nog af te wachten. Ongetwijfeld heeft ook de Belgische staat, met 53,5 procent de meerderheidsaandeelhouder, iets in de pap te brokken. De vrije kasstroom was in de eerste jaarhelft 15 miljoen dollar negatief door een hoger werkkapitaal, de investeringen in glasvezel en de kosten van de spectrumveilingen. Proximus keerde ook 226 miljoen euro aan dividenden uit. Daardoor steeg de nettoschuld naar 2,85 miljard euro tegenover 2,74 miljard eind vorig jaar. Dat komt overeen met 1,6 keer de verwachte ebitda, wat in vergelijking met andere Europese telecomoperatoren heel laag is. De gemiddelde looptijd van de schuld bedraagt 7,5 jaar en de gemiddelde rentevoet ligt op 1,64 procent.ConclusieHet mislukken van de beursgang van TeleSign en het vooruitzicht op hoge investeringen tijdens de komende jaren deden beleggers massaal afhaken. Het aandeel bereikte een nieuw diepterecord en de markt lijkt er al van uit te gaan dat er fors in het dividend zal worden gesnoeid. Daarbij negeert ze de erg lage schuldgraad. Die laat toe meer uit te geven. Proximus is tegen amper 4 keer de ebitda erg goedkoop. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 13,18 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 4,3 miljard euroK/w 2021: 10Verwachte k/w 2022: 9,5Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: -23%Dividendrendement: 9,4%