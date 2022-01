Steeds meer voedingsbedrijven zien kansen in producten die geen vlees bevatten. Maar beleggers die aandelen van zulke ondernemingen overwegen te kopen, wachten het best tot de trendommekeer ook op de beurs duidelijk is.

Tegen 2050 zullen er naar verwachting 10 miljard mensen op aarde leven. Het verstrekken van gezond en veilig voedsel wordt een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Elk jaar worden wereldwijd zo'n 70 miljard dieren geslacht voor hun vlees. Om aan de extra vraag te voldoen moeten dat er jaarlijks meer dan 100 miljard worden. De veeteelt is echter een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde door de massale uitstoot van broeikasgassen die ze veroorzaakt. Bovendien is de intensieve veeteelt mee verantwoordelijk voor de wereldwijde ontbossing. Het is dus zaak volop in te zetten op vleesvervangende producten. Dat beweren niet alleen dierenrechtenorganisaties als Gaia, maar ook de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De veggiemarkt is de jongste vijf jaar elk jaar met zo'n 5 tot 10 procent gestegen. Sinds de coronapandemie bedraagt die groei zelfs 18 procent.

Sinds de coronapandemie bedraagt die groei zelfs 18 procent.Een van de grote spelers in dat segment is Nestlé. Zijn dochteronderneming Garden Gourmet brengt al dertig jaar plantaardige vleesvervangers op de markt - van hamburgers, gehakt, braadworst, schnitzels tot spekreepjes. Het gamma wordt jaarlijks nog uitgebreid. Garden Gourmet is met een marktaandeel van 25 procent de grootste speler in ons land, en dat aandeel groeit nog altijd. Nestlé mikt vooral op flexitariërs: de groeiende groep consumenten die vlees niet geheel hebben afgezworen, maar een of meer dagen per week vegetarisch eten. Vleesvervangers zijn goed voor 1 procent van de jaaromzet van Nestlé. Deels dankzij het succes van vleesvervangers en diervoeding (soms ook vegetarisch) steeg de omzet in de eerste negen maanden van 2021 naar 63,3 miljard Zwitserse frank (bijna 58,9 miljard euro). Veggie is dus nog altijd een klein nicheonderdeel van de voedinggigant, maar er wordt wel sterk op ingezet. Nestlé gelooft ook rotsvast in het potentieel. Het aandeel deed het vorig jaar goed op de beurs. Het dividendrendement van meer dan 2,35 procent legt een stevige bodem onder de koers. Nestlé blijft een basiswaarde in de portefeuille van de rustige flexitariër.Concurrent Unilever - onder meer bekend van Knorr, Lipton, Unox en Carte D'Or -presteerde vorig jaar minder goed. Het is een logge tanker, die traag maar wel zeker vaart. Net zoals bij Nestlé is de vegetarische afdeling - onder het merk De Vegetarische Slager -belangrijk, maar in verhouding tot de totale omzet van 51 miljard euro stellen de vleesvervangers nog altijd niet veel voor. De meeste producten van De Vegetarische Slager zijn te koop in de supermarkt, maar Unilever kan door zijn naambekendheid ook infiltreren in de professionele keukens van restaurants, hotels, de zorgsector en traiteurs. Het aandeel is niet te duur (18 keer de winst) en levert een aantrekkelijk dividendrendement (3,6 procent).Soja is een van de belangrijkste basisingrediënten van De Vegetarische Slager. Ook Impossible Foods, een producent van vervangers van runds- en varkensvlees en kip, werkt op een vergelijkbare manier. Het Californische bedrijf is uitgegroeid tot een belangrijke leverancier van supermarkten, waaronder Walmart, Kroger en Trader Joe's, en van restaurants zoals Jack in the Box en Burger King. Bekende aandeelhouders zijn behalve Bill Gates Katy Perry en Serena Williams. Er doen al geruime tijde berichten de ronde dat een beursgang voor de deur staat. Die is volgens CEO Pat Brown nodig om de verdere groei te financieren en die eventueel te versnellen. Impossible Foods wordt gewaardeerd op ongeveer 7 miljard dollar.Beyond Meat, de grote concurrent van Impossible Foods, haalde eerder al kapitaal op via de beurs. Bill Gates investeert in beide bedrijven. Hij gelooft blijkbaar sterk in vleesloze voeding en heeft veel geld over om ondernemingen in die sector van kapitaal te voorzien. Maar het is bekend dat Gates ook in tientallen andere bedrijven en sectoren investeert. Hij hanteert het motto van zijn vriend Warren Buffett dat een slimme belegger het best verstandig diversifieert. De aandelen van Beyond Meat worden verhandeld op Nasdaq tegen een totale waarde van 6,2 miljard dollar - minder dus dan concurrent Impossible Foods. Dat belooft voor de beursgang, die de komende maanden wellicht plaatsvindt.De veggieproducten van Beyond Meat zijn te vinden in veel supermarkten, waaronder die van Delhaize. Kenners beweren dat hun smaak en textuur (met erwten als basis) heel goed die van echte vleesproducten benaderen. Maar de markt en de concurrentie dwingen het bedrijf tot hoge investeringen en kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De omzet stijgt spectaculair tot boven 400 miljoen dollar, maar het verlies volgt (53 miljoen dollar). Er zijn meer analisten die een verkoopadvies geven dan een aankoopadvies voor het aandeel. Dat doet de koers uiteraard geen goed. Het aandeel kostte begin vorig jaar nog bijna 200 dollar, vandaag nog slechts 68 dollar. De negatieve spiraal blijft voorlopig doorwerken. In de hoofden van milieubewuste consumenten is de trend naar vleesloze voedingsmiddelen al ingezet. Maar wie het aandeel van Beyond Meat overweegt te kopen, wacht het best tot de trendommekeer ook op de beurs duidelijk is. Misschien ligt de toekomst van vleesvervangende producenten in een samenwerking of zelfs een integratie binnen algemene voedingsconcerns.Ook de grote fastfoodketens zoals McDonald's storten zich op de beloftevolle markt. Soms doen ze dat in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven zoals Beyond Meat, waaruit de McPlant, een plantaardige burger, is ontstaan. KFC werkt ook samen met Beyond Meat, maar die keten heeft voorlopig alle vegetarische producten van het menu gehaald. Burger King verkoopt Rebel Whopper, Veggie Long Chicken en Veggie Nuggets. Die plantaardige producten zijn gemaakt in samenwerking met De Vegetarische Slager. Dat loopt echter niet van een leien dakje. Volgens de krant The Guardian is de Rebel Whopper niet geschikt voor vegetariërs, omdat die op dezelfde grillplaat wordt bereid als de andere burgers van de keten. Voor veganisten zijn vegaburgers hoe dan ook al not done, omdat het broodje mayonaise met ei bevat. De potentiële consumenten van vleesvervangers zijn erg kritisch. Daarom richten Burger King en Unilever zich met de vleesloze burger niet specifiek op personen die nooit vlees eten, maar op mensen die dat wel nog doen. De Rebel Whopper wil vleesliefhebbers een geweldige vleesvrije ervaring bieden, luidt het bij Unilever.Niet iedereen houdt van de smaak van nepvlees dat soja, peulvruchten en noten als basis heeft, en vaak wordt aangevuld met smaak-, kleur- en bewaarstoffen. Het Nederlandse Mosa Meat denkt een oplossing te hebben gevonden. Het beweert de beefburgers van de toekomst te maken: niet op basis van nepvlees, maar van echt vlees. Het laat cellen ter grootte van een sesamzaadje uitgroeien tot rundsvlees en er wordt geen enkel dier voor geslacht of geschaad. Acteur Leonardo DiCaprio gelooft in het bedrijf en investeert erin.Ook het Belgische Peace of Meat is actief in dat segment. Het kweekt vet afkomstig van eenden en kippen, zonder de dieren te slachten. Het beursgenoteerde Meat-Tech 3D (MeaTech) kocht Peace of Meat twee jaar na zijn oprichting. Dat Israëlische techbedrijf produceerde begin december 2021 de grootste in het laboratorium gekweekte steak ooit (bijna 110 gram). Het vlees is samengesteld uit echte spier- en vetcellen, afkomstig van weefselmonsters van een koe. De runderstamcellen werden in de 3D-printer van het bedrijf geplaatst om de biefstuk te produceren. De techniek is wellicht de toekomst, omdat het product echt vlees vrijwel volledig benadert zonder dierenleed en zonder dat het milieu eronder lijdt. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel vooraleer een steak van MeaTech op uw bord belandt. Het aandeel is alleen geschikt voor pioniers die hun portefeuille willen diversifiëren met een toekomstgerichte, milieu- en diervriendelijke belegging.