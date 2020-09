De sterke prestaties van Belron worden nog overschaduwd door de coronacrisis. Als het stof gaat liggen, kan Belron de motor worden van een verdere herwaardering van het aandeel.

Een belegging in D'Ieteren is meer dan ooit een belegging in Belron. Dankzij het belang van 54,8 procent in de voertuigenbeglazer kon D'Ieteren de schade beperken. Het aangepaste groepsresultaat leverde in de eerste helft van dit jaar ruim 40 procent in tot 103,9 miljoen euro, maar de markt hield rekening met een een grotere daling. De sterke prestaties van Belron loodsen de groep niet alleen zonder grote kleerscheuren door de coronacrisis, het bedrijf zal ook de volgende jaren de winstmotor en het goudhaantje van de groep blijven. Belron raakte ook niet ongeschonden door de crisis, getuige een omzetdaling met 12 procent. Toch slaagde het erin de winstmarges lichtjes te verhogen, waardoor het aangepaste resultaat slechts met 9 procent daalde tot 93 miljoen euro. "Dat is een fantastisch resultaat", zegt CEO Francis Deprez. Belron kan een efficiëntere werking koppelen aan een stijgende verkoop van diensten met een hogere toegevoegde waarde, zoals het herijken van autoruiten die steeds vaker vol sensoren steken. Dat zet een stevige hefboom op de winst. Francis Deprez: "Zelfs in april, toen de volumes met 60 procent kelderden, was Belron winstgevend. In juni lag de omzet nog onder het niveau van 2019, maar boekte Belron wel een winstrecord. Juli en augustus waren beter dan vorig jaar. Belron opereert weer op het niveau van vorig jaar, maar tegen een lagere kostenbasis. Dat stemt ons positief voor de tweede jaarhelft." Belron is naast een winstmachine ook een cashmachine. In de eerste helft van dit jaar verdubbelde de vrije cashflow, al is die instroom van cash ook te danken aan de afbouw van het werkkapitaal. De nettoschuldpositie van Belron is gedaald tot 3,3 keer de bedrijfscashflow. Dat zet de deur open voor een verhoging van de schuldgraad van Belron en het doorsluizen van middelen naar het groepsniveau. Daar ligt 1,4 miljard euro klaar om te investeren in een nieuwe activiteit. D'Ieteren heeft geen haast, "maar de crisis creëert kansen", zegt Francis Deprez. "Bedrijven met een zwakke cashpositie kunnen ons als partner gebruiken." Aan zijn jongste investering beleeft de groep nog geen plezier. D'Ieteren legde in 2016 ruim 500 miljoen euro op tafel voor Moleskine, maar de coronacrisis benadrukte de kwetsbaarheid van de schriftjesproducent. De omzet daalde met 42 procent, het aangepaste resultaat dook 16 miljoen euro in het rood. Het is aan de nieuwe CEO Daniela Riccardi om het bedrijf weer op de rails te zetten.Ook D'Ieteren Auto zag flink af door de coronacrisis. Een omzetdaling met 24 procent roomde het aangepaste winstresultaat af met 56 procent tot 35,6 miljoen euro. Dat zijn nog behoorlijke cijfers op een Belgische automarkt die met 30 procent kromp in de eerste jaarhelft. D'Ieteren Auto kon het marktaandeel opvijzelen tot 23 procent dankzij het ruime aanbod aan SUV-modellen. De zomermaanden brachten beterschap in de verkoop, maar een volledig herstel van de automarkt is niet voor morgen. "De economische recessie en het beperkte aantal premies voor elektrische wagens duwen de verkoop in België richting 450.000 auto's per jaar in plaats van meer dan 500.000 zoals de voorbije jaren", zegt Deprez.ConclusieDe sterke prestaties van Belron worden nog overschaduwd door de coronacrisis, die vooral D'Ieteren Auto en Moleskine parten speelt. Als het stof gaat liggen, kan Belron de motor worden van een verdere herwaardering van het aandeel. De onzekerheid is voorlopig te groot om te enthousiast te worden. Het management durft nog geen becijferde vooruitzichten voor de resultaten van dit jaar te geven. Het advies blijft houden.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 53,8 euroTicker: DIE:BBISIN-code: BE0974259880Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,9 miljard euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: 35Koersverschil 12 maanden: +18%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: 1,9%