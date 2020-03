Vorig jaar steeg het aangepaste nettoresultaat met liefst 40 procent, maar het is afwachten hoe hoog de schade door de coronacrisis zal oplopen.

Ook D'Ieteren zal niet ontsnappen aan de impact van de coronacrisis. Er zullen de volgende weken en maanden gevoelig minder kilometers worden gereden, waardoor Belron, het goudhaantje van de groep, minder autoruiten zal herstellen. Ook de verkoop van auto's zal tijdelijk stokken, wat weinig goeds belooft voor D'Ieteren Auto, dat de merken van Volkswagen verdeelt op de Belgische markt. Ook de verkoop bij Moleskine kan een stevige klap krijgen. Het is bang afwachten hoe hoog de schade zal oplopen.

...

Ook D'Ieteren zal niet ontsnappen aan de impact van de coronacrisis. Er zullen de volgende weken en maanden gevoelig minder kilometers worden gereden, waardoor Belron, het goudhaantje van de groep, minder autoruiten zal herstellen. Ook de verkoop van auto's zal tijdelijk stokken, wat weinig goeds belooft voor D'Ieteren Auto, dat de merken van Volkswagen verdeelt op de Belgische markt. Ook de verkoop bij Moleskine kan een stevige klap krijgen. Het is bang afwachten hoe hoog de schade zal oplopen.Bij de publicatie van de jaarcijfers op 5 maart stak de crisis de neus aan het venster, maar zag D'Ieteren nog geen impact op de activiteiten. De groep zette vorige jaar uitstekende resultaten neer, en ook dit jaar beloofde een grand cru te worden. Vorig jaar steeg het aangepaste nettoresultaat met liefst 40 procent tot 300 miljoen euro, wat beter was dan verwacht. Dit jaar zou dat winstcijfer met nog eens 25 procent stijgen, maar dat houdt dus nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis. De winstsprong wordt vooral gestuwd door Belron, dat vorig jaar de aangepaste winst ruim zag verdubbelen dankzij een aantrekkende verkoop, een strikte kostencontrole en een hoger aandeel van diensten met een hogere winstmarge. Het gaat vooral om het herstellen van autoruiten die zijn uitgerust met sensoren die de chauffeur helpen veilig te rijden. Die sensoren moeten bij een herstelling worden herijkt en daar verdient Belron hogere marges op. Vorig jaar steeg dat type van herstellingen met 112 procent. Dat stevige groeipercentage is niet vol te houden, maar het mooie liedje is nog niet voorbij, want steeds meer autoruiten worden uitgerust met sensoren. Daarnaast zal het lopende besparingsprogramma nog meer vruchten afwerpen. "Er is nog progressiemarge bij Belron", zegt CEO Francis Deprez. D'Ieteren Auto hield beter stand dan verwacht. De winst steeg met 6 procent, vooral omdat D'Ieteren Auto het marktaandeel kon verhogen op een vrij stabiele Belgische automarkt. Audi kon een dalende verkoop ombuigen in een stijgend marktaandeel. Moleskine blijft het zorgenkind van de groep. D'Ieteren betaalde 500 miljoen euro voor de schriftjesproducent, maar de aangepaste nettowinst bleef vorig jaar steken op 5 miljoen euro. 2018 kon nog als behoorlijk worden omschreven, maar vorig jaar ging het helemaal mis bij Moleskine. Het bedrijf kreeg geen lijn in de organisatie. Het management trok al conclusies en schreef 100 miljoen euro af op de waarde in de boeken. "Maar toch blijven we geloven in het merk. Het is een kwestie van uitvoering", zegt Francis Deprez. Met Daniella Ricardi is een nieuwe CEO aangesteld, die Moleskine op de rails moet krijgen. De sterke resultaten vertaalden zich vorig jaar in aantrekkelijke cashflows. Op groepsniveau heeft D'Ieteren een oorlogskas van 1,5 miljard euro verzameld. De groep wil die cash aan het werk zetten, maar de voorbije jaren bleef het stil aan dat front omdat aan overnamedossiers een te duur prijskaartje hing. Misschien heeft de coronacrisis voor D'Ieteren het grote voordeel dat zich straks wel interessante kansen aandienen. Intussen wordt een inkoopprogramma van eigen aandelen afgewerkt ter waarde van 150 miljoen euro en wordt het dividend verhoogd van 1 euro naar 1,15 euro per aandeel.ConclusieOp basis van de uitstekende resultaten van 2019 wordt D'Ieteren na de algemene beurscrash laag gewaardeerd, getuige een koers-winstverhouding van 9. Het is afwachten in welke mate de coronacrisis de resultaten besmet en hoe het algemene beursklimaat evolueert. De onzekerheid is te groot. We verlagen daarom het advies naar houden.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 41 euroTicker: DIE:BBISIN-code: BE0974259880Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,2 miljard euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: 9Koersverschil 12 maanden: +10%Koersverschil sinds jaarbegin: -33%Dividendrendement: 2,8%