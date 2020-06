X-Fab moet als sterk cyclisch bedrijf wachten tot de activiteit weer aantrekt in zijn afzetmarkten.

X-Fab is als nichespeler niet beschermd tegen de ongunstige economische conjunctuur in de halfgeleidersector. De groep ontwerpt en produceert halfgeleiders in onderaanneming voor de autosector (iets meer dan 50% van de omzet), industriële toepassingen (17%), de medische sector (6%) en consumentensector (25%). Dit laatste segment (elektronica) is geen kernactiviteit en het belang ervan in de groepsomzet zal afnemen.

De zes productiesites van X-Fab in de Verenigde Staten, Frankrijk en Maleisië zijn tijdens de coronapandemie blijven produceren, zij het in een trager tempo. De cijfers van het eerste kwartaal tonen nog geen noemenswaardige impact van de crisis in de autosector, hoewel wereldwijd ruim een kwart minder auto's werden verkocht. Tussen de bestelling en de levering liggen twee tot drie maanden. Daardoor kan X-Fab vrij goed de omzet van ongeveer een kwartaal vooruit inschatten. Het aantal nieuwe orders steeg in het eerste kwartaal met 27 procent op jaarbasis, naar 148,2 miljoen dollar. Bij de start van het tweede kwartaal zakten ze ineen. In april was er een afname met 20 procent. De meeste autofabrieken lagen gemiddeld twee maanden stil. Een hogere productie later dit jaar zal die achterstand deels compenseren, maar niet volledig wegwerken. De impact zal gedeeltelijk in het lopende tweede, maar ook nog in het derde kwartaal blijken. Positief is dat de grootste automarkt, China, mooie groeicijfers laat optekenen. De cijfers tot einde maart lagen nog grotendeels in lijn met de verwachtingen. X-Fab haalde 126,9 miljoen dollar omzet, 3 procent minder dan een jaar eerder maar binnen de vooropgestelde vork van 125 tot 132 miljoen dollar. De productie van halfgeleiders voor de autosector, met zusterbedrijf Melexis als belangrijkste klant, steeg met 7 procent naar 68,3 miljoen dollar. De industriële tak boerde 8 procent achteruit door een voorraadcorrectie bij een grote klant. Enigszins verrassend kromp ook de omzet van de kleinste medische afdeling met 4 procent. Dat is te wijten aan de lancering van nieuwe productlijn, die in het lopende kwartaal opnieuw voor een sterke groei moet zorgen. De omzet van de consumentenafdeling daalde met 17 procent. Door de hogere voorraden lag de marge op de bedrijfswinst (ebitda) met 13,7 procent boven de verwachtingen. X-Fab boekte een wisselkoersverlies van 4,8 miljoen dollar door de devaluatie van de Maleisische ringgit tegenover de dollar. Daardoor was er in het eerste kwartaal een nettoverlies van 6,7 miljoen dollar. Voor het lopende boekjaar verwacht het management 118 tot 128 miljoen dollar omzet, minder dan het break-evenniveau van 138 tot 140 miljoen. De prognoses voor het boekjaar gingen overboord. Meer dan waarschijnlijk wordt 2020 netto een verliesjaar. De cashpositie bedroeg eind maart 167 miljoen dollar, tegenover 207 miljoen twaalf maanden eerder. In het eerste kwartaal lagen de kapitaaluitgaven met 9,6 miljoen dollar nochtans 60 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook voor de rest van het boekjaar worden de investeringen tot een minimum beperkt. ConclusieAls sterk cyclisch bedrijf moet X-Fab wachten tot de economische activiteit weer aantrekt in zijn afzetmarkten, vooral in de autosector. Zolang de omzet het break-evenniveau niet bereikt, blijven de hoge vaste kosten voor verliezen zorgen. Dat is, gezien de comfortabele cashpositie, voorlopig geen probleem. Bij een economisch herstel beschikt X-Fab wel over goede papieren. Tegen 0,7 keer de boekwaarde zit al heel wat slecht nieuws in de koers verrekend, maar dat sluit een verdere correctie niet uit. Afwachten.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 3,01 euroTicker: XFAB FPMarkt: Euronext ParijsISIN-code: BE0974310428Beurskapitalisatie: 400 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -38%Koersverschil sinds jaarbegin: -28%Dividendrendement: -