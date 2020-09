De koers kreeg een tik na de bekendmaking van de gedeeltelijke uitstap van Marc Coucke.

De omzet van de specialist in farmaceutische grondstoffen en bereidingen steeg in de eerste jaarhelft met 9,1 procent tot 278,8 miljoen euro, bij een gemiddelde analistenverwachting van 281,3 miljoen. Zonder wisselkoerseffecten steeg de omzet met 14 procent, terwijl het organische groeicijfer (zonder overnames en desinvesteringen) 3,1 procent bedroeg (+7,2% zonder wisselkoerseffecten). In het eerste kwartaal was er nog 6,9 procent organische groei (+9,2%). In het wat mindere tweede kwartaal, met een omzetgroei van 6 procent, stelde Fagron vanaf maart een vast dat de compoundingafdeling de vraag zag dalen, doordat zorg werd uitgesteld wegens de coronacrisis. Bij brands (merken) en vooral essentials (farmaceutische grondstoffen) steeg de vraag dan weer fors, vooral naar grondstoffen voor alcoholgels, producten die het immuunsysteem ondersteunen (vitamines, mineralen) en producten voor intensieve en palliatieve zorg. Het aandeel van compounding in de groepsomzet daalde van 33,1 procent vorig jaar naar 27,1 procent, ten voordele van brands (van 18,3 naar 19,3%) en vooral essentials (van 46,7 naar 51,8%). Die verschuivingen in de productenmix zullen ook in de komende kwartalen nog spelen.De brutowinstmarge daalde van 61,1 procent vorig jaar naar 59,8 procent. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda), steeg met 14,9 procent tot 62,9 miljoen euro. De rebitda-marge nam met een mooie 80 basispunten toe tot 22,6 procent. Alle regio's droegen bij aan de omzetgroei, terwijl de stijging van de ebitda-marge te danken was aan Latijns-Amerika (19,8 naar 20,9%) en vooral de Verenigde Staten (van 14 naar 20,9%), waar Fagron profiteerde van een strikte kostencontrole, schaalvoordelen door de overname van Humco en het stopzetten van de verkoop van verlieslatende nucleaire producten eind 2019. In Europa zakte de rebitda-marge van 26,9 naar 24,3 procent. De nettowinst verdubbelde ruimschoots tot 31,6 miljoen euro. Doordat vorig jaar een juridische schikking voor 13,8 miljoen euro in de VS op de winst woog, steeg de recurrente nettowinst dit jaar met 17,2 procent tot 32,8 miljoen euro, of 0,44 euro per aandeel. Fagron is door de pandemie voorzichtig met overnames. Dit jaar nam het in januari van het Duitse Gako over, een specialist in mengapparaten voor zalven en crèmes, met een jaarlijkse omzet van 4,5 miljoen euro. In februari sloot het een partnerschap af met Azelis Australië voor de verdeling van brands en essentials in Australië en Nieuw-Zeeland. Het management sluit niet uit dat het de komende kwartalen kansen zal grijpen.De veiligheidsmarge op de schuldenratio (de verhouding tussen de netto financiële schuld en de rebitda) bedroeg op 30 juni 2,35 (2,33 eind 2019). De nettoschuld nam in het eerste halfjaar met 13,6 miljoen euro toe, tot 298,5 miljoen, door een verhoging van het werkkapitaal. Fagron houdt grotere voorraden aan om de beschikbaarheid van de producten te verzekeren. Het belang van de hoofdaandeelhouder, Alychlo van Marc Coucke, zakte begin juni van 14,96 naar 10,7 procent, na de verkoop van 3 miljoen aandelen. ConclusieFagron presteerde sterk in de eerste jaarhelft. Het aandeel herstelde met ruim 50 procent van de koersbodem in maart tot begin juni, maar kreeg een tik na de bekendmaking van de gedeeltelijke uitstap van Marc Coucke. Het groeiprofiel verdient de pittige waardering van 13,5 keer de verwachte bedrijfskasstroom 2020 en 23,4 keer de verwachte winst 2020. We wachten voor een adviesverhoging op een terugval onder 18 euro. Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 19,63 euroTicker: FAGR BBISIN-code: BE0003874915 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,42 miljard euroK/w 2019: 26Verwachte k/w 2020: 23Koersverschil 12 maanden: +21%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 0,4%