Het management verwacht voor de tweede jaarhelft een omzet die vergelijkbaar is met die in de eerste helft van het jaar.

De holding die zich uitsluitend richt op de Democratische Republiek Congo heeft de schade van de covid-19-pandemie in het derde kwartaal kunnen beperken. Het grote Afrikaanse land is minder getroffen dan de meeste Europese landen, onder meer omdat de bevolking gemiddeld veel jonger is. Twee derde van de Congolese bevolking is jonger dan 25 jaar en slechts 3 procent van de Congolezen is ouder dan 65 jaar. De huurinkomsten uit de vastgoedpoot (residentieel en kantoren, op de eerste plaats de Utexafrica-site in Kinshasa) bedroegen 4,8 miljoen euro. Dat ligt in lijn met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De extra opbrengsten van zes nieuwe villa's in het project Bois Nobles compenseren het huurvacuüm als gevolg van de tijdelijke sluiting van de grenzen tot 15 augustus. Carrigrès (zandsteengroeve in Kinshasa, nog minstens 40 jaar reserves) haalde een omzet van 0,8 miljoen euro in het derde kwartaal, ook in lijn met het zakencijfer in het derde kwartaal van 2019 (-2%).Texaf Digitaal is een nieuwe groeipool in ontwikkeling. Begin 2020 werd de digitale campus geopend. Die hervatte geleidelijk de activiteiten na de opheffing van de lockdown. De tweede fase van het project Bois Nobles bestaat uit 3 gebouwen met 33 wooneenheden. Die zullen vanaf april tot juni 2021 in fases beschikbaar zijn. De andere lopende werf is Petit-Pont en omvat 3000 vierkante meter kantoorruimte. Daarvan is de oplevering voor eind december voorzien. ConclusieHet management verwacht voor de tweede jaarhelft een omzet die vergelijkbaar is met die in de eerste helft van het jaar. Het koerspotentieel op langere termijn op basis van de vastgoedontwikkeling alleen blijft groot en intact, maar op korte termijn verwachten we eerder een stabiele koersontwikkeling (koopwaardig, rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 35,20 euroTicker: TEXF BBISIN-code: BE0974263924Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 128,9 miljoen euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: 3,5%