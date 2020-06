De verlaging van de prognoses voor 2020 blijft binnen de perken en heeft weinig gevolgen voor de verwachte kasstromen. De hoger dan verwachte groothandelstarieven zijn een opsteker.

Telenet kampt al twee jaar met een negatieve organische omzetgroei door de beperkte expansiemogelijkheden in België en de toegenomen concurrentie. De overname van De Vijver Media (televisiezenders Vier, Vijf en Zes en het productiehuis Woestijnvis) in juni vorig jaar, moest dit jaar voor een stabiel omzetcijfer zorgen. Telenet verwachtte voor 2020 een omzet in lijn met die van vorig jaar (2,62 miljard euro) en een bedrijfskasstroom (ebitda) die 1 procent hoger zou uitkomen.Door de coronacrisis is het management voorzichtiger. Het bedrijf roept verschillende elementen in, zoals de tijdelijke sluiting van de winkels, betalingsproblemen bij bedrijfsklanten, mogelijk oninbare schulden en lagere inkomsten uit roaming. Via De Vijver Media is Telenet bovendien blootgesteld aan de advertentiemarkt die het in coronatijden erg slecht doet. De nieuwe prognoses gaan uit van een omzetdaling met 2 procent en een afname van de bedrijfskasstroom met 1 procent. Tijdens het eerste kwartaal bleef de omzet op jaarbasis nagenoeg onveranderd op 653 miljoen euro, boven de consensusprognose van 644,7 miljoen. Dankzij een doorgedreven kostencontrole en lagere marketinguitgaven steeg de ebitda met 4 procent naar 345,6 miljoen euro, flink boven de verwachte 332,1 miljoen. Daardoor ging de ebitda-marge er met 2 procent op vooruit naar 52,9 procent. De gemiddelde omzet per gebruiker steeg van 57,3 naar 58,3 euro door het effect van prijsverhogingen en meer klanten die meer dan één product afnamen. De negatieve impact van de nieuwe groothandelstarieven zal kleiner zijn dan verwacht. Het definitieve prijsakkoord ligt hoger dan bij het eerdere ontwerpbesluit. Telenet liet eerder dit jaar weten dat de vrije kasstroom in 2020 zou oplopen naar 415 tot 435 miljoen euro tegenover 391 miljoen euro vorig jaar. In de nieuwe prognoses staat dat de kasstroom eerder aan de onderkant van die vork zal uitkomen. Telenet hoopt dat te bereiken door een daling van de rentelasten en lagere kapitaalinvesteringen. Eerder dit jaar werd ook een nieuwe dividendpolitiek ingevoerd: 50 tot 70 procent van de vrije kasstromen wordt uitgekeerd. Over 2019 gaat het om 1,875 euro per aandeel of 206 miljoen euro. Het programma van aandeleninkopen is afgerond. Telenet kocht het voorbije kwartaal 1,1 miljoen eigen aandelen in tegen gemiddeld 33,5 euro. De kabelgroep torst een schuld van 5,74 miljard euro. Na herfinancieringen bedraagt de gemiddelde resterende looptijd 8,3 jaar en de gemiddelde rentevoet 3,1 procent. Een afbouw van de schulden is niet prioritair. De telecomgroep beschikt over 693 miljoen euro aan liquiditeiten. De Amerikaanse moederholding Liberty Global fuseerde vorige maand haar dochter Virgin Media met de Telefonica-dochter O2. Zo ontstond de op een na grootste Britse telecomspeler. Bij zulke transacties laait steevast de speculatie over een fusie van Telenet en het Nederlandse VodafoneZiggo weer op. Ziggo, in handen van Liberty, zou dan wel Vodafone mee moeten krijgen om een bod op Telenet te doen. Maar Liberty heeft slechte ervaringen met het proberen uit te kopen van de minderheidsaandeelhouders van Telenet. Zo'n poging mislukte in 2012.ConclusieDe verlaging van de prognoses voor 2020 blijft binnen de perken en heeft weinig gevolgen voor de verwachte kasstromen. De hoger dan verwachte groothandelstarieven zijn een opsteker. Operationeel verwachten we geen verrassingen en het aandeel is tegen 7,5 keer de verwachte ebitda correct gewaardeerd. Het aantrekkelijke dividend is de grootste troef van Telenet. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 39,58 euroMarkt: Euronext BrusselISIN-code: BE0003826436Ticker: TNET BBBeurskapitalisatie: 4,4 miljard euroK/w 2019: 11,5Verwachte k/w 2020: 17,5Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 4,8%