Een focus op organische voeding is een van de speerpunten in de strategie van Acomo. Op de lange termijn plukt het bedrijf daar de vruchten van, maar op de korte termijn wil de koers van het aandeel nog niet meewerken.

Acomo (het vroegere Amsterdam Commodities) afficheert zichzelf steeds nadrukkelijker als een leverancier van voedingsingrediënten voor een gezonde levensstijl. Een goed voorbeeld is de overname van de biologische-ingrediëntendivisie Tradin Organic voor 330 miljoen euro in 2020. Dankzij die aankoop klom de omzet vorig jaar met 77 procent, naar 1,25 miljard euro.Topvrouw Kathy Fortmann benadrukte in het jaarverslag dat ze zich als vegetariër zeer op haar plaats voelt bij een bedrijf met een sterk plantaardige focus, dat bovendien veel inkomsten boekt in het organische segment. De afgelopen maanden werkt deze focus bepaald niet in het voordeel van de onderneming. Hoewel Acomo er gebruikelijk goed in slaagt hogere kosten door te rekenen aan klanten, lijken de consumenten in de supermarkten door de hoge inflatie vaker de voorkeur te geven aan goedkopere alternatieven.In de Verenigde Staten maakte de sectororganisatie Organic Produce Network bijvoorbeeld bekend dat het afzetvolume van organische voeding in het derde kwartaal met 4,5 procent is gedaald. In Nederland tekent zich een vergelijkbaar patroon af. Het onderzoeksbureau IRI becijferde dat het prijsverschil tussen vlees en vleesvervangers het afgelopen jaar is gedaald van 30 naar 20 procent. Toch is de afzet van de plantaardige variant met 5 procent afgenomen.Behalve het negatieve sentiment rond organische voeding, spelen ook verkopen door grootaandeelhouders het aandeel Acomo dit jaar parten. Mawer Investment Management heeft in het voorjaar zijn belang van 10 procent gehalveerd. En de vermogensbeheerder Invesco heeft zijn positie midden september afgebouwd tot minder dan 3 procent.De tegenwind uit organische hoek heeft overigens geen doorslaggevende invloed op de winstontwikkeling in 2022. In de eerste plaats draagt Tradin minder bij aan de ebitda (27% concerntotaal in 2021) dan aan de omzet (36%). Daar komt bij dat de onderneming profiteert van een dollar die aanzienlijk hoger staat dan een jaar geleden. Veel grondstoffen worden verhandeld in de Amerikaanse munt, zodat de vertaalslag naar euro's een valutavoordeel oplevert.De lage waardering (koers/winst van 9), het aantrekkelijke dividendrendement (5,4%) en de beproefde strategie van groei door overnames en op eigen kracht vormen de aanleiding om het koopadvies voor het Acomo-aandeel, ondanks de organische tegenwind, te handhaven.Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.