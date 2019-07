Oracle presteerde operationeel in lijn met de verwachtingen. Maar de massale inkopen van eigen aandelen zijn op langere termijn niet houdbaar.

Het Amerikaans softwarebedrijf heeft het boekjaar 2019 positief afgesloten. In het laatste kwartaal tussen maart en mei kwam zowel de omzet als de winst boven de verwachtingen uit. De groepsomzet steeg op jaarbasis met 1,2 procent naar 11,14 miljard dollar tegenover een prognose van 10,93 miljard dollar. Tegen constante wisselkoersen zou de vooruitgang 3,9 procent bedragen, maar de dure dollar speelde Oracle parten. De nettowinst klom naar 3,74 miljard dollar of 14 procent meer dan een jaar geleden. Door aandeleninkopen was de vooruitgang van de winst per aandeel nog groter. Die klom naar 1,07 dollar tegenover 0,79 dollar een jaar eerder (+35%). Vooraf werd op 0,89 dollar gerekend. Ongeveer de helft van het verschil is toe te schrijven aan een lager dan verwacht...