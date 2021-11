Ondanks de licht stijgende waardering van de portefeuille blijft Gimv voor particuliere beleggers een van de schaarse mogelijkheden om te beleggen in durfkapitaal tegen aanvaardbare prijzen.

Bij Gimv draaide de motor van de waardecreatie in de eerste helft van het boekjaar, van 1 april tot 30 september, op alle cilinders. Die werd aangevuurd door betere operationele resultaten van de bedrijven in portefeuille, door aantrekkende waarderingen en door een aanhoudend gunstig financieel klimaat dat lucratieve exits mogelijk maakte. Dankzij dat drieluik boekte de investeringsmaatschappij de beste halfjaarresultaten ooit. Het portefeuillerendement van 14,3 procent vertaalde zich in een rendement van ruim 10 procent op het eigen vermogen. Gimv behaalde zijn klassieke jaardoelstelling in zes maanden.

Bij Gimv draaide de motor van de waardecreatie in de eerste helft van het boekjaar, van 1 april tot 30 september, op alle cilinders. Die werd aangevuurd door betere operationele resultaten van de bedrijven in portefeuille, door aantrekkende waarderingen en door een aanhoudend gunstig financieel klimaat dat lucratieve exits mogelijk maakte. Dankzij dat drieluik boekte de investeringsmaatschappij de beste halfjaarresultaten ooit. Het portefeuillerendement van 14,3 procent vertaalde zich in een rendement van ruim 10 procent op het eigen vermogen. Gimv behaalde zijn klassieke jaardoelstelling in zes maanden.Van het portefeuilleresultaat van 176 miljoen euro is 59 miljoen euro te danken aan betere prestaties van de bedrijven in portefeuille. Het gaat om meer dan een herstelbeweging na de coronacrisis. In vergelijking met de eerste helft van 2019 is de omzet van die bedrijven met 15 procent gestegen en de bedrijfscashflow met 25 procent. Over heel 2021 zullen de omzet en de winst met meer dan 10 procent stijgen. Voor deze tweede helft van het boekjaar verwacht Gimv een vertraging van de groei als gevolg van de stijging van de grondstofprijzen en de flessenhalzen in de aanvoerketens. "Maar de krachtige groei van onze bedrijven stop je niet zomaar in zes maanden. Bovendien kunnen bedrijven vlotter de hogere kosten doorrekenen in de prijzen. Het is jaren geleden dat ze opnieuw dat prijsspel kunnen spelen", zegt CEO Koen Dejonckheere.De hogere waardering van de bedrijven leverde een bijdrage van 45,5 miljoen euro aan de resultaten. De waardering zit in de lift, maar blijft tegen 8,3 keer de bedrijfscashflow relatief laag. Durfkapitaal in middelgrote bedrijven wordt vandaag tegen vlot 11 keer de bedrijfscashflow verhandeld, terwijl ook de waarderingen op de beurzen doorgaans hoger liggen. Gimv heeft ook een vrij jonge portefeuille - de participaties zijn gemiddeld 3,7 jaar in bezit - wat extra ruimte laat voor waardecreatie. De participaties staat gemiddeld tegen 1,2 keer de aanschaffingswaarde in de boeken van Gimv, terwijl de maatschappij er vaak in slaagt die participaties tegen een veelvoud van de aankoopprijs van de hand te doen.Dat lukte ook vlot in de eerste helft van dit boekjaar. Er werd voor 87 miljoen euro verkocht, waarbij de verkoopprijs gemiddeld 4 keer hoger lag dan de aanschaffingsprijs. Het gerealiseerde resultaat op exits liep op tot 64 miljoen euro, onder meer dankzij de verkoop van het belang in de allessnijder Summa. Ook die cilinder zou normaal moeten blijven draaien. "Andere durfkapitalisten en bedrijven hebben interesse in onze bedrijven. Ook het klimaat voor beursintroducties is gunstig", zegt Dejonckheere. Intussen blijft Gimv ook zelf investeren in winstpotentieel. In de eerste helft van het boekjaar investeerde het voor 62 miljoen euro, deels in nieuwe bedrijven, deels als bijkomende investering in portefeuillebedrijven. Dankzij de recordresultaten is de omvang van de portefeuille gestegen tot een recordbedrag van 1,37 miljard euro. Het aandeel noteert met een premie van 5 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde van 51,6 euro per aandeel.ConclusieOndanks de licht stijgende waardering van de portefeuille blijft Gimv voor particuliere beleggers een van de schaarse mogelijkheden om te beleggen in durfkapitaal tegen aanvaardbare prijzen. De portefeuille van Gimv staat tegen 8,3 keer de bedrijfscashflow in de boeken, wat relatief laag is, zekere gegeven de goede operationele gang van zaken bij de portefeuillebedrijven. Het aandeel blijft koopwaardig.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 54,2 euroTicker: GIMB BBISIN-code: BE0003699130Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,45 miljard euroK/w 2020-2021: 6Verwachte k/w 2021-2022: 7Koersverschil 12 maanden: +8%Koersverschil sinds jaarbegin: +8%Dividendrendement: 4,6%