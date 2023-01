Het Schlumberger-aandeel vervijfvoudigde bijna over de afgelopen twee jaar. Nu ontbrak een positieve reactie op de nochtans meevallende cijfers over het vierde kwartaal.

De enorme stijging van de olie- en gasprijzen vorig jaar is uitstekend nieuws voor de Frans-Amerikaanse oliedienstengigant Schlumberger. De grootste oliedienstenspeler kon dan ook opnieuw sterke en meevallende kwartaal- en jaarcijfers publiceren. Er was in het vierde kwartaal sprake van een omzet van 7,879 miljard dollar. Dat is respectievelijk 5 procent meer dan de 7,477 miljard dollar van in het derde kwartaal en zelfs 27 procent beter dan de 6,225 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2021. Het ligt bovendien boven de gemiddelde analistenverwachting van 7,81 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel sprong van 0,41 dollar naar 0,71 dollar winst per aandeel (+73%). Het is ook een verdere verbetering (+13%) ten opzichte van het voorgaande kwartaal, toen de winst 0,63 dollar per aandeel bedroeg. Het cijfer lag ook boven de analistenconsensus van 0,68 dollar per aandeel.Schlumberger dankt zijn marktleiderschap aan de beste technologische expertise om van schalieprojecten een succes te maken en aan de wereldwijde aanwezigheid van het Frans-Amerikaanse oliedienstenbedrijf. 78,6 procent van de jaaromzet van 2022 kwam van de internationale activiteiten. Die lag met 28,09 miljard dollar 23 procent boven de 22,93 miljard dollar van 2021. Dat leverde een 81 procent hogere aangepaste winst per aandeel op: 2,32 dollar versus 1,32 dollar voor 2021, het hoogste winstcijfer per aandeel van de afgelopen zeven jaar. Voor 2023 zien analisten een verdere winstverbetering tot 3,03 dollar per aandeel. Het kwartaaldividend werd in een jaar verdubbeld van 12,5 naar 25 dollarcent per aandeel.ConclusieHet Schlumberger-aandeel vervijfvoudigde bijna over de afgelopen twee jaar. Nu ontbrak een positieve reactie op de nochtans meevallende cijfers over het vierde kwartaal. Tegen 26 keer de winst 2022 en 19 keer de verwachte winst 2023 zit de omwenteling in de resultaten wel in de huidige koers verrekend. We zouden de winst minstens gedeeltelijk verzilveren. Vandaar de adviesverlaging. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3B Koers: 56,97 dollarTicker: SLB USISIN-code: AN8068571086Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 80,88 miljard dollarK/w 2022: 26Verwachte k/w 2023: 19Koersverschil 12 maanden: +43%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 1,8%