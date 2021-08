Na een verdrievoudiging van de koers in de voorbije twaalf maanden verwachten we een adempauze bij ArcelorMittal.

De grootste staalproducent van de wereld pakte na het beste kwartaal van de voorbije tien jaar uit met een nog beter tweede kwartaal. Dat leidt tot de beste jaarhelft sinds 2008. De sterke cijfers zijn te danken aan het stevige herstel van de wereldwijde vraag naar staal, na de forse terugval vorig jaar wegens de pandemie. Bovendien was er stevige rugwind door de gemiddeld 41,5 procent hogere staalprijzen in de eerste jaarhelft tegenover vorig jaar.De vergelijkbare hoeveelheid verscheept staal klom in het tweede kwartaal tegenover het eerste kwartaal met 2,4 procent tot 16,1 miljoen ton. In de eerste jaarhelft is er op vergelijkbare basis een stijging met 13,4 procent. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 19,5 procent tot 19,3 miljard dollar. Daaruit werd een bedrijfskasstroom (ebitda) van 5,1 miljard gepuurd, een toename met 55,8 procent tegenover het eerste kwartaal, en 8 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting (4,7 miljard). Na zes maanden steeg de omzet met 37,6 procent tot 35,5 miljard dollar, terwijl de ebitda klom van 1,7 miljard vorig jaar naar 8,3 miljard. De ebitda per ton steeg van 49 dollar naar 255 dollar, waarvan 314 dollar in het tweede kwartaal. Tegenover een nettoverlies van 1,7 miljard dollar vorig jaar was er een nettowinst van 6,3 miljard of 5,4 dollar per aandeel. De nettoschuld blijft dalen, met 0,9 miljard dollar het voorbije kwartaal tot 5 miljard. ArcelorMittal verhoogde de verwachte groei op jaarbasis van het wereldwijde staalverbruik van 4,5 à 5,5 procent tot 7,5 à 8,5 procent. Door de beter dan verwachte vrije kasstromen en de verkopen van het belang in Cleveland-Cliffs kon de staalreus sinds eind september 2020 2,8 miljard dollar laten terugvloeien naar de aandeelhouders, inclusief 284 miljoen dollar aan dividend. Dankzij de recente verkoop voor 1,2 miljard dollar van de laatste aandelen van Cleveland-Cliffs en de sterke kasstroom uit de eerste jaarhelft startte op 2 augustus een nieuw inkoopprogramma van 2,2 miljard dat loopt tot eind 2021. Het programma dient gedeeltelijk om de toekomstige uitgifte van nieuwe aandelen van uitstaande converteerbare obligaties (1,25 miljard dollar met vervaldatum in 2023 en een conversieprijs tussen 9,27 en 10,89 dollar) af te dekken. Vorige week werden al 70 miljoen eigen aandelen (6,4% van de uitstaande aandelen) geschrapt. ArcelorMittal neemt wereldwijd het voortouw in het verlagen van de CO2-uitstoot in de staalsector. Er ligt een concreet plan op tafel om tegen 2030 de uitstoot tegenover 2018 te verlagen met 25 procent (-35% in Europa). Tegen 2050 wil de groep volledig CO2-neutraal opereren. Het plan zal 10 miljard euro kosten. De groep rekent erop de helft daarvan te recupereren via compensatiemechanismen om een gelijk concurrentieel speelveld te behouden op wereldvlak. De eerste initiatieven zijn een investering van 1 miljard euro om een Spaanse fabriek om te vormen tot de eerste koolstofneutrale staalfabriek, en een vergelijkbaar Canadees project voor 1,8 miljard Canadese dollar.ConclusieHet aandeel van ArcelorMittal klom door het beter dan verwachte tweedekwartaalrapport naar het hoogste niveau sinds 2018. Ondanks de aantrekkelijke waardering, tegen 3,3 keer de verwachte winst 2021 en een ondernemingswaarde (ev) van 3 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2021, verlagen we het advies. Het aandeel nadert een belangrijke weerstand en is na de verdrievoudiging de voorbije twaalf maanden toe aan een adempauze. We verwachten dankzij de steun van het inkoopprogramma geen significante terugval.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 29,22 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 30,2 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 3,5Koersverschil 12 maanden: +186%Koersverschil sinds jaarbegin: +48%Dividendrendement: 1%