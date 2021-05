De omzet steeg tegenover het vorige kwartaal met 14,2 procent tot 16,2 miljard dollar. Het management verwacht een nog beter tweede kwartaal.

De staalreus pakte uit met het sterkste kwartaalrapport van de voorbije tien jaar. Door het herstel van de vraag naar staal op de wereldmarkt steeg de vergelijkbare hoeveelheid verscheept staal tegenover het vierde kwartaal met 6,5 procent tot 16,5 miljoen ton. Alle regio's droegen bij aan de groei, met als uitschieter de dubbelcijferige groei van 11,4 procent in Brazilië. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2020 bleef de hoeveelheid verscheept staal stabiel, rekening houdend met de in december 2020 afgestoten Noord-Amerikaanse activiteiten aan Cleveland Cliffs. De omzet steeg tegenover het vorige kwartaal met 14,2 procent tot 16,2 miljard dollar. De gemiddelde staalprijzen klommen met 17,8 procent. De inkomsten uit de mijnoperaties stegen met 12,8 procent tot 1,69 miljard euro, slechts gedeeltelijk profiterend van de fors gestegen ijzerertsprijs (+25,5%) door de seizoensgebonden lagere verschepingen (-7,6%) en de verkoop van de Amerikaanse mijnbouwactiviteiten. Tegenover het eerst kwartaal van 2020 steeg de groepsomzet ondanks die verkoop met 9,2 procent dankzij forse prijsstijgingen van staal (+24,8%) en ijzererts (+86,1%). De bedrijfskasstroom of ebitda klom tegenover het vorige kwartaal met 87,8 procent tot 3,2 miljard euro, een ruimschootse verdrievoudiging tegenover het eerste kwartaal van 2020 (967 miljoen). De mijnafdeling leverde de grootste bijdrage, met een ebitda van 1,07 miljard euro (+48% tegenover het vierde kwartaal), gevolgd door Europa met 898 miljoen (+133%), Brazilië (750 miljoen, +121%) en de overige landen (546 miljoen, +105%). De nettowinst klom van 1,2 miljard euro in het vorige kwartaal naar 2,29 miljard, terwijl er in het eerste kwartaal van 2020 nog een nettoverlies was van 1,12 miljard. Ondanks de seizoensgebonden investering in werkkapitaal van 1,6 miljard euro, deels ook door de gestegen activiteit en hogere grondstoffenprijzen, daalde de nettoschuld het voorbije kwartaal met 0,5 miljard euro tot een nieuw laagterecord van 5,9 miljard. ArcelorMittal ontving voor de verkoop van de Noord-Amerikaanse activiteiten 505 miljoen dollar cash, 78 miljoen aandelen van Cleveland-Cliffs (op moment van de aankondiging 500 miljoen waard) en voor 373 miljoen preferente aandelen. De groep maakte in februari gebruik van de fors gestegen koers van Cleveland Cliffs om 40 miljoen aandelen te verkopen voor 652 miljoen dollar. Met dat bedrag werden versneld 27,1 miljoen eigen aandelen ingekocht tegen gemiddeld 19,79 euro per aandeel (2,3% van de uitstaande aandelen). Daarop startte meteen een nieuw inkoopprogramma voor 570 miljoen dollar dat voor eind 2021 wordt afgerond. Het management verwacht een nog beter tweede kwartaal, waarin de prijsstijgingen van de voorbije maanden volledig zullen worden doorgerekend aan de klanten. De voorraden zijn voorlopig nog laag in de logistieke keten. Op 30 april werd de ongebruikte kredietfaciliteit van 5,5 miljard dollar bijgestuurd in functie van de klimaatdoelstellingen van het bedrijf. ArcelorMittal verwacht dat de groei van het wereldwijde staalverbruik op jaarbasis 4,5 à 5,5 procent zal bedragen.ConclusieHet aandeel van ArcelorMittal steeg per saldo nauwelijks op de beter dan verwachte recordcijfers. De koers is sinds begin november verdubbeld en is op korte termijn toe aan een consolidatie. We zien elke terugval als een koopkans. De waardering is nog altijd niet duur, tegen 5,2 keer en 9,2 keer de verwachte winst 2021 en 2022 en 0,9 keer de boekwaarde. Bovendien is er na jaren van saneringen eindelijk ruimte voor een degelijke aandeelhoudersvergoeding.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 27,06 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 29,8 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 5,2Koersverschil 12 maanden: +212%Koersverschil sinds jaarbegin: +43%Dividendrendement: 1,1%