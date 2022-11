Het Schlumberger-aandeel maakte een fantastische comeback in de afgelopen twee jaar.

De enorme stijging van olie- en gasprijzen is uitstekend nieuws voor de Frans-Amerikaanse oliedienstengigant Schlumberger. Het zorgt voor fors stijgende winsten bij de oliegiganten, die daardoor weer extra budget krijgen om in olie-exploratie en -ontginning te investeren. De grootste oliedienstenspeler kon die opsteker wel gebruiken na enkele turbulente jaren. 2019 stond in het teken van het aan de kant schuiven van Paal Kibsgaard, die bijna een decennium de topman en de voorzitter van de raad van bestuur was. Hij werd als CEO opgevolgd door trouwe soldaat en Fransman Olivier Le Peuch.2020 jaar stond in het teken van de covid-19-pandemie en de enorme impact op de olieprijs. Vorig jaar is die prijs spectaculair hersteld tot pieken in de buurt van 130 dollar begin dit jaar. Bovendien zijn meer en meer experts ervan overtuigd dat de wil van steeds meer partijen om uit fossiele brandstoffen te stappen meer en meer productieproblemen in de olie- en gasindustrie zal doen ontstaan. Er zullen dus wel degelijk bijkomende investeringen nodig zijn om de komende decennia een voldoende hoge olie- en gasproductie te hebben. Want een wereld zonder fossiele brandstoffen is nog niet voor morgen. Er was in het derde kwartaal een omzet van 7,477 miljard dollar. Dat is 28 procent meer dan de 5,85 miljard dollar in het derde kwartaal van 2021 en 10 procent meer dan de 6,77 miljard dollar in het vorige kwartaal. Het ligt ook boven de gemiddelde analistenverwachting van 7,10 miljard dollar. Nog straffer was de winstontwikkeling. Door de coronacrisis was Schlumberger slechts beperkt winstgevend in 2020 en 2021. Vandaar de sprong van de recurrente (zonder uitzonderlijke elementen) winst per aandeel van 0,36 dollar naar 0,63 dollar winst per aandeel (+75%). Het is ook een verbetering (+27%) ten opzichte van het voorgaande kwartaal (0,50 dollar per aandeel). Het cijfer lag een stuk boven de analistenconsensus van 55 dollarcent per aandeel.Schlumberger dankt zijn marktleiderschap aan de beste technologische expertise om van schalieprojecten een succes te maken en aan zijn wereldwijde aanwezigheid in 85 landen. Dat laatste element zien we duidelijk als de omzet splitsen over de Noord-Amerikaanse en de internationale activiteiten. In de periode van juli tot en met september bedroeg de Noord-Amerikaanse omzet 1,543 miljard dollar. Dat is bijna een status quo tegenover de periode van april tot en met juni (1,537 miljard). De internationale omzet is op kwartaalbasis met 13 procent toegenomen, van 5,188 naar 5,881 miljard dollar. Voor 2022 bedraagt de analistenconsensus 2,02 dollar winst per aandeel. Dat is 74 dollarcent of 58 procent meer dan het resultaat 2021. Dat zou het hoogste winstcijfer per aandeel van de afgelopen zeven jaar zijn. Voor 2023 zien analisten een verbetering tot 2,80 dollar winst per aandeel. Het kwartaaldividend werd met 40 procent opgetrokken, van 12,5 naar 17,5 dollarcent per aandeel.ConclusieHet Schlumberger-aandeel maakte een fantastische comeback in de afgelopen twee jaar. Aan het begin van de coronacrisis dook de koers naar amper 12 dollar. Nu was er een heel positieve reactie op de cijfers over het derde kwartaal. Tegen 25 keer de verwachte winst 2022, 18 keer de verwachte winst 2023, een verwachte verhouding van 13 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar en 10,5 keer voor volgend jaar is het aandeel herontdekt. Vandaar het neutrale advies. Bezitters mogen het aandeel behouden wegens het momentum in het aandeel, maar een koopje is het niet meer. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 51,68 dollarTicker: SLB USISIN-code: AN8068571086Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 73,28 miljard dollarK/w 2021: 30Verwachte k/w 2022: 25Koersverschil 12 maanden: +53%Koersverschil sinds jaarbegin: +68%Dividendrendement: 1,4%