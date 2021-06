De holding Ackermans & van Haaren (AvH) heeft langetermijninvesteerders al bijzonder fraaie rendementen opgebracht. De holding heeft de reputatie van een kwaliteitsaandeel. Maar de voorbije vijf jaar kon ze amper de Bel-20-index bijbenen (19% voor Bel-20 versus 18% voor AvH). De Antwerpse holding liep een grote achterstand op tegenover holdings als Brederode (154% return) en zeker Sofina (176%).

...

De holding Ackermans & van Haaren (AvH) heeft langetermijninvesteerders al bijzonder fraaie rendementen opgebracht. De holding heeft de reputatie van een kwaliteitsaandeel. Maar de voorbije vijf jaar kon ze amper de Bel-20-index bijbenen (19% voor Bel-20 versus 18% voor AvH). De Antwerpse holding liep een grote achterstand op tegenover holdings als Brederode (154% return) en zeker Sofina (176%). Maar we denken dat die periode achter de rug is. De sectorrotatie richting klassieke, conjunctuur- en covid-19-gevoelige waarden zet ook bij de portefeuillemaatschappijen door. Het koersherstel zal natuurlijk moeten komen van een verbetering van de resultaten. Die groei zit er aan te komen in 2021. Dat bevestigde de bedrijfstop van AvH in de tradingupdate met betrekking tot het eerste kwartaal. De beursgenoteerde aandelen, met op kop de kernparticipatie CFE - de maatschappij boven het baggerbedrijf DEME is goed voor zowat een derde van de intrinsieke waarde -, bleven lang achter op het marktgemiddelde, maar lieten de afgelopen maanden een spectaculaire remonte zien. Het baggerbedrijf DEME (62,1% in handen van AvH) zag de omzet in de eerste drie maanden van 2021 terugvallen van 534,9 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar naar 479,6 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021. De achteruitgang met ruim 10 procent is een gevolg van de opstart van enkele nieuwe werven bij DEME Offshore. Het orderboek bij DEME staat eind maart wel 6 procent hoger dan eind vorig jaar, wat vertrouwen geeft voor een hogere omzet later dit jaar. Veel beter nieuws komt uit het segment Private Banking (Delen Private Bank en Bank J. Van Breda, zowat 35% van de intrinsieke waarde) met een totaal beheerd vermogen van ruim 57 miljard euro in vergelijking met 54,1 miljard euro eind 2020 en 51,9 miljard euro eind 2019. Het segment vastgoed en seniorenzorg (onder meer Leasinest, Extensa, Animal Care, zowat 12% van de intrinsieke waarde) toonde duidelijk beterschap in het eerste kwartaal. Zo wist Leasinvest (30% AvH) opnieuw een nettowinst van 7,7 miljoen euro te realiseren na een nettoverlies van 50,2 miljoen euro in dezelfde periode van vorig jaar, vooral dankzij een forse waardevermindering op het belang in Retail Estates. Leasinvest geeft het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) op en fuseert met Extensa (100% AvH). Daarmee wordt het een gemengde vastgoedspeler: verhuur en ontwikkeling. De afdeling energie (vooral Sipef, 7% van de intrinsieke waarde) kende een zeer degelijk eerste kwartaal qua productie en stabiele prijzen rond 1000 dollar per ton CIF Rotterdam. Tot slot waren er in het segment AvH & groeikapitaal (13% van de intrinsieke waarde) nog geen spectaculaire verschuivingen tijdens de eerste drie maanden. Het gewicht van groeikapitaal is wel beduidend lager dan bijvoorbeeld bij Sofina en Brederode. Dat verklaart mede de mindere koersprestatie van de voorgaande jaren. De holding beschikte op 31 maart over een nettokaspositie van 73,5 miljoen euro ten opzichte van 68 miljoen euro eind 2020. Het management gaat uit van een belangrijke groei van de nettowinst dit jaar tegenover 2020.We hebben eerder dit jaar het aandeel in de voorbeeldportefeuille opgenomen wegens het verdere herstelpotentieel van de belangrijkste activa, zoals onder meer de beursgenoteerde waarden CFE, Sipef en Leasinvest. Maar ook op basis van het potentieel van extra waardecreatie in de Private Banking-tak, nu er in 2021 meer zal worden belegd. Het AvH-aandeel blijft een aantrekkelijk geprijsde herstelkandidaat (rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 133,10 euroTicker: ACKB BBISIN-code: BE0003764785Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,46 miljard euroK/w 2020: 25Verwachte k/w 2021: 22Koersverschil 12 maanden: +7%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 1,8%