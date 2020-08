Het aandeel van de Amerikaanse meststoffengigant Mosaic veerde stevig op na de beter dan verwachte kwartaalcijfers. Een opsteker, maar we zouden de koers niet achternahollen.

Het tweedekwartaalrapport van de Amerikaanse meststoffengigant Mosaic was beter dan verwacht. De volumes lagen in elke afdeling hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, aangedreven door de normalere weersomstandigheden in de Verenigde Staten en een recordkwartaal in Brazilië. Op groepsniveau klom het volume met 16 procent. De meststoffentak in Latijns-Amerika, Mosaic Fertilizantes, boekte met 2,56 miljoen ton een recordvolume in het tweede kwartaal, ruim 20 procent meer dan vorig jaar en in het eerste kwartaal (telkens 2,1 miljoen ton). De markt anticipeerde op een verwachte recordzomeroogst en stijgende fosfaatprijzen.

...

Het tweedekwartaalrapport van de Amerikaanse meststoffengigant Mosaic was beter dan verwacht. De volumes lagen in elke afdeling hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, aangedreven door de normalere weersomstandigheden in de Verenigde Staten en een recordkwartaal in Brazilië. Op groepsniveau klom het volume met 16 procent. De meststoffentak in Latijns-Amerika, Mosaic Fertilizantes, boekte met 2,56 miljoen ton een recordvolume in het tweede kwartaal, ruim 20 procent meer dan vorig jaar en in het eerste kwartaal (telkens 2,1 miljoen ton). De markt anticipeerde op een verwachte recordzomeroogst en stijgende fosfaatprijzen.De gemiddelde verkoopprijs blijft wel in dalende lijn: 446 dollar per ton in het tweede kwartaal van 2019, 330 dollar in het eerste kwartaal van 2020 en 316 dollar in het tweede kwartaal. De omzet viel op jaarbasis terug van 833 naar 787 miljoen dollar (-5,5%). De brutomarge verbeterde wel van 35 miljoen dollar vorig jaar naar 101 miljoen (66 miljoen in het eerste kwartaal), waarvan 25 miljoen door wisselkoerseffecten. De extra besparingen leverden na zes maanden 42 miljoen dollar op. De potasafdeling verkocht met 2,6 miljoen ton 34,8 procent meer volume dan in het vorige kwartaal - een record. Vorig jaar bedroeg het volume 2,2 miljoen ton. De prijzen vertonen dezelfde neerwaartse trend als in Latijns-Amerika, met een gemiddelde verkoopprijs van 180 dollar per ton, tegenover 200 dollar in het vorige kwartaal en nog 246 dollar in het tweede kwartaal van 2019. Dat leverde een omzetdaling van 599 miljoen naar 555 miljoen dollar op tegenover vorig jaar (-7,3%). De brutomarge zakte van 181 miljoen naar 132 miljoen dollar (109 miljoen in het eerste kwartaal). Cruciaal is dat de vervroegde transitie naar de derde schacht in de Esterhazy-mijn op schema ligt, waardoor tot eind 2024 nog 300 miljoen dollar extra wordt bespaard. In de fosfaatafdeling was er beterschap. Het volume stabiliseerde tegenover vorig jaar op 2,2 miljoen ton, maar de prijs klom wel licht hoger tegenover het eerste kwartaal, van 274 dollar naar 287 dollar per ton. De omzet daalde tegenover vorig jaar met 16,8 procent tot 763 miljoen dollar. Het bedrijf verloor 30 miljoen dollar omzet door de productiestop in een mijn in Peru. De brutomarge per ton verbeterde van -7 naar +7 dollar. Het management is positiever over de vraag- en aanbodverhouding op de fosfaatmeststoffenmarkt en verwacht voor de rest van het jaar dat de prijzen licht stijgen. De potasprijzen zullen de komende maanden naar verwachting stabiliseren. Op groepsniveau was er een nettowinst van 47 miljoen dollar, een verbetering met 280 miljoen tegenover het tweede kwartaal van 2019, al was er toen een eenmalige afwaardering van 284 miljoen dollar. De gezuiverde nettowinst per aandeel bedroeg 11 dollarcent, tegenover de gemiddelde analistenverwachting van een nettoverlies van 4 dollarcent per aandeel en 12 dollarcent vorig jaar. De recurrente bedrijfskasstroom of rebitda (zonder eenmalige elementen) klom van 360 miljoen dollar vorig jaar naar 383 miljoen. De nettoschuld zakte het voorbije kwartaal met 400 miljoen dollar tot 4,1 miljard. Daarmee voldoet Mosaic ruim aan de bankconvenanten.Het aandeel van Mosaic veerde stevig op na de beter dan verwachte kwartaalcijfers. Een opsteker, maar we zouden de koers niet achternahollen. Het aandeel is gevoelig voor het algemene beurssentiment. Daarom verwachten we het advies na een algemene terugval in het najaar opnieuw te kunnen verhogen. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 16,31 dollarTicker: MOS USISIN-code: US61945C1036Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 6,2 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: 1,2%