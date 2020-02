CEO Larry Culp is erin geslaagd het wijdverspreide pessimisme over General Electric bij de analisten te keren en plaats te laten maken voor hoop.

Na de bekendmaking van de cijfers over het vierde kwartaal sprong de koers weer ruim 1 dollar (1,21) of 10,3 procent hoger. De koers is sinds augustus circa 60 procent gestegen. Toen leek het even helemaal terug naar af voor het conglomeraat, dat in een lijvig rapport beschuldigd werd van boekhoudfraude. Het was de grootste test voor Lawrence 'Larry' Culp, die sinds oktober 2018 de CEO van General Electric is. Hij sprak van pure marktmanipulatie, omdat fraudeonderzoeker Mark Markopolos toegaf dat hij samenwerkte met een hedge fund, dat speculeerde op een dalende koers van het GE-aandeel. Culp kocht meteen voor minder dan 2 miljoen dollar GE-aandelen, tegen minder dan 8 dollar. Zo stabiliseerde hij de beurskoers en zes maanden later blijkt dat hij een lucratieve transactie heeft gedaan. De omzet in het vierde kwartaal kwam uit op 26,24 miljard dollar, een daling met 1 procent tegenover hetzelfde kwartaal van 2018 (26,50 miljard dollar). Op organisch (zonder overnames of desinvesteringen) niveau liet zowelGE Aviation (+7%, ondanks problemen met de Boeing 737 Max),GE Power (+5%), GE Renewable Energy (+4%) als GE Healthcare (+1%) een hogere omzet optekenen. Maar een stevige organische omzetdaling bij GE Capital (-15%, tot 2,1 miljard dollar) deed dat volledig teniet. Vooral de hogere omzet bij GE Power was opmerkelijk, al lijkt de afdeling nog niet volledig uit de zorgen. De orders doken opnieuw 28 procent lager tot 4,5 miljard dollar. Culp deed bij die probleemdochter bij zijn aantreden al een monsterafschrijving op goodwill van bijna 22 miljard dollar. De vraag blijft dus of het omzetverlies gestopt is. De aangepaste winst per aandeel op groepsniveau bedroeg 21 dollarcent, boven de gemiddelde analistenverwachting van 0,174 dollar per aandeel, en 50 procent hoger dan in de periode oktober-december 2018. Dat geeft voor het volledige jaar 2019 een winst per aandeel van 0,65 dollar. Helemaal aan de bovenkant van de opgegeven vork 55 tot 65 dollarcent per aandeel. Voor het lopende boekjaar lijkt het management nog eerder voorzichtig met een prognose van 50 tot 60 dollarcent per aandeel, tegenover een analistenconsensus 0,67 dollar. Toch steeg de beurskoers fors, want Culp pakte uit met een hogere dan verwachte kasstroom voor 2019 (2,32 miljard dollar) en met een veel hoger dan verwachte voorspelling voor 2020 (4 miljard dollar). Dat heeft er mee voor gezegd dat de schuldpositie van de industriële activiteiten voort werd teruggedrongen. De verhouding van de nettoschuld tegenover de bedrijfskasstroom zakte van 4,8 keer voor het boekjaar 2018 naar 4,2 keer voor 2019. Analisten rekenen Culp af op die bijkomende cashgeneratie naast de verkoop van activa om de schulden bij het conglomeraat weer op een aanvaardbaar peil te krijgen. Culp heeft toch al belangrijke knopen doorgehakt de afgelopen vijftien maanden, met onder meer het verminderen van het kwartaaldividend tot 1 symbolische dollarcent per aandeel en de verkoop van de afdeling Biofarma, een van de sterdivisies van de groep, voor 21,4 miljard dollar aan Danaher,het vorige bedrijf waar hij CEO was. De deal hielp de negatieve sfeer rond het aandeel te keren. ConclusieDe verwoede pogingen van CEO Larry Culp om het veelgeplaagde conglomeraat te stabiliseren en weer een toekomstperspectief te bieden, zijn lovenswaardig. Hij is erin geslaagd het wijdverspreide pessimisme bij de analisten te keren en plaats te laten maken voor hoop dat de op drift geraakte tanker gekeerd zal geraken.Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2C Koers: 12,83 dollarTicker: GE USISIN-code: US369604103Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 112,0 miljard dollarK/w 2019: 22,5Verwachte k/w 2020: 21Koersverschil 12 maanden: +36%Koersverschil sinds jaarbegin: +15%Dividendrendement: 0,3%