De koersevolutie stelde de voorbije jaren teleur, maar nu zien we weer perspectief.

De holding gericht op de Democratische Republiek Congo is twee jaren weinig of niet gegroeid. Vooreerst is er de schade van de covid-19-pandemie. Het grote Afrikaanse land was minder getroffen dan de meeste Europese landen, onder meer omdat de bevolking gemiddeld veel jonger is. Maar de reisbeperkingen hebben er in de eerste helft van vorig jaar voor gezorgd dat de komst van nieuwe residentiële huurders is vertraagd en dat er voor het eerst in jaren leegstand was bij Texaf. De bezettingsgraad bedroeg 92,8 procent in de eerste zes maanden van 2021. Daarnaast was er serieuze brandschade in 2020 aan een verhuurd magazijn en aanpalende kantoren met gemiste huurinkomsten tot gevolg. Het tij keerde vanaf de tweede helft van vorig jaar. De bezettingsgraad evolueerde weer richting 100 procent. De 33 wooneenheden van het project Bois Nobles werden op tijd in gebruik genomen en meteen volledig verhuurd. Ook het nieuwe kantoorgebouw Petit-Pont, met ruim 3000 vierkante meter kantoorruimte, is volledig verhuurd. Na een daling van de huurinkomsten uit de vastgoedpoot - bijna 120.000 vierkante meter verhuuroppervlakte - met 2 procent in het eerste halfjaar, was er voor heel 2021 toch nog een stijging van 2,1 procent: van 19,33 naar 19,73 miljoen euro. De magische grens van 20 miljoen euro zal pas voor 2022 zijn. Het recurrent (zonder eenmalige elementen) bedrijfsresultaat stond halfweg nog op -10 procent, maar eindigde toch 0,6 procent hoger: van 9,06 naar 9,12 miljoen euro. Texaf is trots op de opstart van het grootste project uit zijn bestaan: Promenade des Artistes. Het is een investering van liefst 18 miljoen euro voor de bouw van 94 appartementen die eind 2023 moeten worden opgeleverd. Dat zal voor circa 3 miljoen euro of 15 procent meer huurinkomsten moeten zorgen. Carrigrès, een zandsteengroeve in Kinshasa met nog minstens veertig jaar reserves, zag vorig jaar de omzet met bijna 16 procent toenemen tot 2,96 miljoen euro zodat er weer een nettowinst van 452.000 euro was. Texaf Digitaal is een nieuwe groeipool in ontwikkeling. Begin 2020 werd de digitale campus Silikin Village geopend, die onderdak biedt aan de Kinshasa Digital Academy, die Congolese jongeren een intensieve opleiding in web- en mobiele ontwikkeling aanbiedt. Silikin Village wordt verder uitgebouwd voor start-ups en digitale bedrijven in Afrika. Via het fonds Partech Africa investeerde Texaf al in een aantal Afrikaanse start-ups.Tot slot wordt voortgewerkt aan een potentieel megaproject: de promotie van zo'n 1.800 woningen op 86 hectare buiten Kinshasa (Kinsuka), gericht op de Congolese middenklasse. Juridische acties rond eigendomsrechten hebben de groep flink wat geld gekost.Het recurrente bedrijfsresultaat (rebit) op groepsniveau kwam in 2021 uit op 8,00 miljoen euro. Dat is 1,8 procent meer dan in 2020, terwijl halfweg de rebit nog 15 procent lager lag. Per aandeel is er een status quo op 2,18 euro. Het nettoresultaat kwam uit op 5,20 miljoen euro, bijna 14 procent boven het cijfer van 2020 (4,57 miljoen euro). Het dividend per aandeel wordt met 11 procent opgetrokken tot 1,43 euro per aandeel bruto (1 euro netto).ConclusieDe tweede helft van 2021 was een stuk beter dan de eerste, en de vooruitzichten voor 2022 en 2023 tonen weer groeiperspectieven na enkele jaren van eerder stilstand. Het koerspotentieel op langere termijn op basis van de vastgoedontwikkeling alleen is groot. Maar de koersevolutie stelde de voorbije jaren teleur. Nu zien we weer perspectief voor de komende 12 tot 24 maanden. We verhogen het advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 32,80 euroTicker: TEXF BBISIN-code: BE0974263924Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 120,2 miljoen euroK/w 2021: 22Verwachte k/w 2022: 18Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 4,3%