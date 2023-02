De winstverwachting van Meta voor dit jaar valt mee door kostenbesparingen. Het is nog de vraag of de hoge groei zal terugkeren.

Drie maanden geleden kelderde het aandeel Meta Platforms na het kwartaalrapport. Er waren ook zeker negatieve verrassingen. Een omzetdaling gecombineerd met hogere uitgaven aan van alles en nog wat, is geen gelukkige combinatie. Uit de jaarcijfers blijkt nu dat Meta dat laatste element toch wil inperken. Het verwachte kostenniveau voor dit jaar is met 5 miljard dollar verlaagd. Eerder werd al het ontslag ...

Drie maanden geleden kelderde het aandeel Meta Platforms na het kwartaalrapport. Er waren ook zeker negatieve verrassingen. Een omzetdaling gecombineerd met hogere uitgaven aan van alles en nog wat, is geen gelukkige combinatie. Uit de jaarcijfers blijkt nu dat Meta dat laatste element toch wil inperken. Het verwachte kostenniveau voor dit jaar is met 5 miljard dollar verlaagd. Eerder werd al het ontslag van 11.000 personeelsleden aangekondigd. Het aandeel is sinds begin november ongeveer verdubbeld, van 90 naar ruim 180 dollar. Niet in paniek raken was dus in november de juiste actie, zoals wel vaker. Dit jaar verwachten we een iets lagere omzet. De verwachting voor het eerste kwartaal wijst daar ook op. Maar door de kostenbeperking kan de winstprognose per aandeel naar 6,45 dollar per aandeel. Voor volgend jaar is het lastig om een voorspelling te maken. Voorlopig gaan we uit van een lichte omzet- en winstgroei, door betere marktomstandigheden en omdat Meta zich kan en zal aanpassen aan nieuwe regels en de situatie op de markt.ConclusieOp basis van de winstverwachting voor volgend jaar (7,25 dollar) is de koers-winstverhouding ongeveer 25. Als de investeringen in virtual reality en artificiële intelligentie vruchten afwerpen in de vorm van hogere winsten, kan het aandeel nu vrij goedkoop blijken te zijn. Een inkoopprogramma van 40 miljard dollar voor eigen aandelen kan het aandeel ook een steuntje geven. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat Meta er de komende jaren niet in slaagt om een flinke omzetgroei te behalen. Begin november verhoogden we het advies naar koopwaardig voor de risicobewuste belegger. Na de koersverdubbeling gaat het advies naar houden. Het resterende koerspotentieel is nu meer in evenwicht met het risico. Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 186,53 dollarTicker: META USISIN-code: US30303M1027Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 483?6 miljard dollarK/w 2022: 17Verwachte k/w 2023: 20Koersverschil 12 maanden: -21%Koersverschil sinds jaarbegin: +55%Dividendrendement: -