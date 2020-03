Met de recyclage van de kunststof pet heeft Resilux een nieuwe groeipool te pakken.

De Oost-Vlaamse producent van pet-voorvormen en -flessen bevindt zich net onder de top (circa 8% marktaandeel in Europa). Sinds de overname in het najaar van 2017 van het Zwitserse Signode Industrial Group,bekend als Poly Recycling, gespecialiseerd in pet-recyclage, is er nieuwe groeipool bij gekomen. De kunststof pet is goed recycleerbaar en in enkele Europese landen wordt voorbeeldig ingezameld, maar in Zuid-, Centraal- en Oost-Europa moet nog heel wat gebeuren. Dat wettigde de forse investering van zowat 25 miljoen euro in de nieuwe recyclagefabriek op de eigen productiefaciliteit in het Zwitserse Bilten, de modernste ter wereld volgens de top van Resilux.Resilux investeerde bijna 27 miljoen euro in 2019. In 2018 werd ongeveer 35 miljoen geïnvesteerd. Dat zijn enorme bedragen naar Resilux-normen. Naast de fabriek in Bilten was er ook de bouw van een pet-voorvormenfabriek in Roemenië. Beide projecten kampten met opstartproblemen en hadden samen een negatieve impact van 1,5 miljoen euro op de bedrijfskasstroom (ebitda) in de eerste jaarhelft. De toegevoegde waarde - een veel betere maatstaf dan de omzet door de sterke impact van de dit jaar fors gestegen grondstoffenprijzen - kende vorig jaar een toename van 2,7 procent tot 90,66 miljoen euro (omzet +4,0%). De daling van ruim 4 procent van de bedrijfskasstroom (ebitda) in het eerste halfjaar werd bijna volledig goed gemaakt in het tweede halfjaar. Uiteindelijk was er nog een daling met 0,5 procent tot 43,6 miljoen euro tegenover het recordcijfer van 43,8 miljoen euro in 2018. Vooral de Verenigde Staten stelde teleur. Daar verloor het bedrijf enkele grote klanten. Door extra afschrijvingen bedroeg de daling van de bedrijfswinst (ebit) 2,1 miljoen euro of -7,7 procent tot 25,1 miljoen euro. Het nettoresultaat zakte zelfs -11,1 procent tot 16,4 miljoen euro door hogere belastingen. De forse toename van de netto financiële schuld tot 76,2 miljoen euro in de eerste jaarhelft werd eind vorig jaar afgebouwd tot 48,9 miljoen euro (1,1 keer ebitda) en zou moeten voort dalen tot 30 à 35 miljoen euro, onder meer omdat dit jaar voor slechts 17,5 miljoen euro investeringen zijn gepland. Het dividend blijft ongewijzigd op 3 euro bruto per aandeel, na een toename van 50 procent vorig boekjaar. ConclusieHet management verwacht dat de ebitda in 2020 'in normale omstandigheden' hoger zal liggen dan vorig jaar. Dat betekent: als de impact van het coronavirus beperkt of onbestaande blijft, zoals nu. Het aandeel is tegen 6,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2020 aantrekkelijk gewaardeerd. Volgens ons bedraagt de faire waarde minstens 170 euro per aandeel. Het aandeel blijft dan ook in de voorbeeldportefeuille (rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 121,50 euroTicker: RES BBISIN-code: BE0003707214Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 246 miljoen euroK/w 2019: 16Verwachte k/w 2020: 15Koersverschil 12 maanden: -20%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: 2,3%