Ons enthousiasme voor het aandeel van Sipef is enigszins bekoeld door de forse verhoging van de exportheffing op palmolie in Indonesië. Maar de onderliggende vooruitzichten voor palmolie blijven gunstig.

Na het annus horribilis 2019, waarin Sipef voor het eerst in vijftien jaar verlies maakte, knoopte de Antwerpse plantagegroep in 2020 weer aan met winst. Hogere productiecijfers en hogere palmolieprijzen maakten dat ondanks de coronacrisis mogelijk.

...

Na het annus horribilis 2019, waarin Sipef voor het eerst in vijftien jaar verlies maakte, knoopte de Antwerpse plantagegroep in 2020 weer aan met winst. Hogere productiecijfers en hogere palmolieprijzen maakten dat ondanks de coronacrisis mogelijk. De productiegroei in het vierde kwartaal lag in lijn met het gemiddelde tijdens de eerste negen maanden. Op groepsniveau klom de palmolieproductie tegenover het vierde kwartaal van 2019 met 5,45 procent, van 78.009 naar 82.257 ton. Na negen maanden bedroeg de groei 5,34 procent (tot 247.027 ton), waardoor de toename op jaarbasis afklokte op 5,37 procent tot 329.284 ton. De productie op basis van de eigen palmvruchtenproductie steeg met 4,54 procent tot 68.567 ton en op jaarbasis met 2,58 procent tot 271.472 ton. Het volume van palmvruchten van de eigen palmbomen steeg in het vierde kwartaal met 9,78 procent en met 3,83 procent op jaarbasis, met dank aan meer neerslag dan gemiddeld. In Indonesië kende alleen Noord-Sumatra een terugval als gevolg van de extreme droogte in 2019, terwijl de nieuwe plantages in Zuid-Sumatra sterk groeiden. De extractiepercentages (de hoeveelheid olie uit 1 ton vruchten) vielen met uitzondering van Zuid-Sumatra licht terug wegens de hoge vochtigheidsgraad in de vruchten. In Papoea-Nieuw-Guinea zet het herstel door na de vulkaanuitbarsting in 2019. De eigen vruchtenproductie klom er met 36,4 procent tot 77.744 ton in het vierde kwartaal, waardoor op jaarbasis alsnog een groei van 5,5 procent werd gerealiseerd (tot 269.616 ton). Het extractiepercentage scoorde in het vierde kwartaal een sterke 25,2 procent (+2,8%) en op jaarbasis 24,6 procent (+5,5%). De jaarproductie klom met 14,9 procent tot 118.123 ton. Dat is 35,9 procent van het groepstotaal. Dankzij een sterke tweede jaarhelft eindigde de gemiddelde palmolieprijs op jaarbasis 26 procent hoger op 715 dollar per ton. Lage voorraadniveaus en lager dan verwachte oogstcijfers stuwden de prijs in december tot 965 dollar per ton, het hoogste niveau sinds 2012. De stijging werd aangevuurd door de invoering van hogere exportheffingen door de Indonesische regering vanaf 10 december, om het biodieselmengprogramma te financieren. De heffingen zijn een fameuze streep door de rekening voor Sipef. Vanaf een palmolieprijs boven 670 dollar per ton vloeit voor elke stijging met 25 dollar 15 dollar naar de staatskist. De jaaromzet steeg met 10,4 procent tot 274 miljoen dollar. De bedrijfswinst (ebit) klom van 4,9 miljoen dollar naar 30,8 miljoen en het nettoverlies van 8 miljoen werd omgebogen in een nettowinst van 14,1 miljoen. Na een jaar onderbreking komt er opnieuw een dividendbetaling van 0,35 euro bruto per aandeel. Mede dankzij een tijdelijk lager investeringsritme (51,8 miljoen dollar) daalde de nettoschuld van 164,6 miljoen naar 151,2 miljoen dollar. Na de lager dan verwachte groei in 2020 mikt Sipef in 2021 op een productiegroei van minstens 10 procent. Tot nog toe is 36 procent van de verwachte productie verkocht tegen 827 dollar per ton, tegenover 36 procent tegen 727 dollar per ton vorig jaar. Het nieuwe exportheffingsmechanisme zorgt voor onzekerheid.ConclusieOns enthousiasme voor het aandeel van Sipef is enigszins bekoeld door de forse verhoging van de exportheffing op palmolie in Indonesië. Dat kan op termijn nog worden bijgeschaafd. In afwachting blijft het aandeel koopwaardig gezien de aantrekkelijke waardering, tegen circa 8000 dollar per beplante hectare en 0,9 keer de boekwaarde. De onderliggende vooruitzichten voor palmolie blijven gunstig. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 45,80 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 484,5 miljoen euroK/w 2020: 40Verwachte k/w 2021: 16Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: +2,5%Dividendrendement: 0,8%