De dividendpolitiek van Sibanye kan ons bekoren.

Na het recordjaar 2021 volgde voor Sibanye Stillwater een lastig 2022, met een opeenstapeling van problemen. De tweede jaarhelft zal al een stuk beter zijn dan de eerste, en ook de vooruitzichten zijn gunstig dankzij de diversificatie waarop het management inzet. In de eerste jaarhelft kende nagenoeg elke afdeling van de groep tegenslagen. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) daalde naar 1,5 miljard dollar, tegenover 2,8 miljard een jaar eerder. De aangepaste nettowinst viel terug van 1,74 miljard naar 803 miljoen dollar.

...

Na het recordjaar 2021 volgde voor Sibanye Stillwater een lastig 2022, met een opeenstapeling van problemen. De tweede jaarhelft zal al een stuk beter zijn dan de eerste, en ook de vooruitzichten zijn gunstig dankzij de diversificatie waarop het management inzet. In de eerste jaarhelft kende nagenoeg elke afdeling van de groep tegenslagen. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) daalde naar 1,5 miljard dollar, tegenover 2,8 miljard een jaar eerder. De aangepaste nettowinst viel terug van 1,74 miljard naar 803 miljoen dollar. De Zuid-Afrikaanse goudactiviteiten kregen de grootste tik door een staking van drie maanden. De output bleef beperkt tot 192.000 troy ounce, 63 procent minder dan een jaar eerder. Intussen is er een loonakkoord, maar voor 2022 is het kwaad geschied. De output zal dit jaar niet meer dan 450.000 tot 466.000 troy ounce goud bedragen, tegenover 1,07 miljoen in 2021. Door de hoge vaste kosten zal de totale kostprijs stijgen naar 2.280 tot 3.060 dollar per troy ounce. De goudactiva zullen dit jaar verlieslatend zijn. Structurele beterschap komt er pas vanaf 2025, wanneer Burnstone meer zal produceren en de kosten kunnen dalen. Nog in Zuid-Afrika produceert Sibanye Stillwater ook de vier Platinum Group Metals (PGM) platina, palladium, rhodium en ruthenium. Dat was in de eerste jaarhelft de meest winstgevende activiteit, ondanks een daling van de productie met 8 procent op jaarbasis. Sibanye kon de meubels redden door de productiekosten beperkt te houden. De jaarproductie wordt begroot op 1,75 tot 1,85 miljoen troy ounce. In Noord-Amerika ontgint Sibanye in de staat Montana platina en palladium. Door overstromingen in juni lag de productie er de voorbije zomer zeven weken stil, wat een impact heeft van 60.000 troy ounce. De productieprognose voor het boekjaar werd verlaagd naar 445.000 tot 460.000 troy ounce. Sibanye mikt tegen 2027 op een stijging van de Amerikaanse platina- en palladiumproductie naar 700.000 troy ounce. De groep beschikt in de Verenigde Staten ook over een aanzienlijke recyclage-activiteit, die dit jaar tussen 610.000 en 625.000 troy ounce zal opleveren. Dat is 10 procent minder dan een jaar eerder, omdat minder nieuwe auto's zijn verkocht en er bijgevolg een kleiner aanbod was van oude katalysatoren. Batterijmaterialen werden voor Sibanye belangrijker doordat het zijn belang in het Finse lithiumbedrijf Keliber optrok naar 85 procent. Dat komt boven op de participatie van 50 procent in de Rhyolite Ridge-lithiummijn in Nevada. Daarnaast kocht het in Frankrijk nog de Sandouville-nikkelraffinaderij. De vrije kasstroom daalde in de eerste jaarhelft van 1,2 miljard naar 241 miljoen dollar. De Zuid-Afrikaanse PGM-activa droegen 724 miljoen bij, maar de kasstroom van de goudmijnen was 500 miljoen dollar negatief. Toch keerde het bedrijf voor 254 miljoen dollar dividenden uit. Sibanye wil op jaarbasis 25 tot 35 procent van de genormaliseerde winst uitkeren. De groep had na de eerste jaarhelft 1,7 miljard dollar in kas en een langetermijnschuld van 1,3 miljard.ConclusieDe meeste problemen van Sibanye dit jaar zijn van tijdelijke aard. Een aantal is wel structureel, en zit niet toevallig in Zuid-Afrika. Dat maakt de diversificatie van de voorbije jaren ruim goed. Vooral de expansie naar grondstoffen voor de groene revolutie (de batterijmaterialen lithium en nikkel) is veelbelovend. De dividendpolitiek kan ons bekoren en lijkt ook stabiel. De blootstelling aan Zuid-Afrika vormt een bovengemiddeld risico, maar daar staan een lagere waardering en een hoog rendement tegenover.Advies: koopwaardig Risico: hoogRating: 1CKoers: 11,05 dollarTicker: SBSW USISIN-code: US8257242060Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 8 miljard dollarK/w 2021: 6,5Verwachte k/w 2022: 4Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: 7,2%