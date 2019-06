Van 27 juni tot 3 juli stellen we de tien favoriete aandelen van Inside Beleggen voor de tweede jaarhelft aan u voor. Vandaag: IAMGold

De eerste helft van dit jaar was een rollercoaster voor de aandeelhouders van IAMGold. Na een tegenvallend eerste kwartaal daalde de koers van de middelgrote gouddelver naar het laagste niveau in meer dan drie jaar. IAMGold zette het jaar slecht in als gevolg van operationele problemen. Westwood (Canada) kreeg te maken met seismische activiteit waardoor de output van de mijn zwaar onder de prognoses uitkwam. Dat kwam boven op een verwachte daling van de productie bij Essakane (Burkina Fas...