Het management reageerde goed op de uitbraak van de coronacrisis. In, het derde kwartaal zagen we het effect van het verbeteringsprogramma NEXT in de marges.

De uitbraak van de coronacrisis leidde tot paniek bij de aandeelhouders van Balta Group door de stevige druk op de marges van de voorbije jaren en een hoge schuldenlast. Maar het management greep meteen in en wist dat het beheer van de kaspositie enige tijd centraal zou moeten staan. Er werd in de kosten gesneden, heel wat fabrieken gingen tijdelijk dicht, het overgrote deel van het personeel werd tijdelijk werkloosheid. De liquiditeitspositie werd opgedreven door een doorlopende kredietfaciliteit van 72,7 miljoen euro in Europa en de Verenigde Staten op te nemen en er kwam snel een akkoord met de belangrijkste schuldeisers. Debanken hebben aanvaard dat de berekening van de schuldconvenant tot en met het tweede kwartaal van volgend jaar wordt aangepast aan de impact van covid-19.Aan het einde van het boekjaar 2019 bedroeg de netto financiële schuld 4,0 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). Midden 2020 was de schuldgraad opgelopen tot 5,9 keer de bedrijfskasstroom zonder rekening te houden met de impact van de IFRS-16-standaard (leasingovereenkomsten). Het goede nieuws is dat de schuldgraad in het derde kwartaal weer is gedaald tot 4,7 keer de ebitda dankzij een positieve kasstroom van 30,4 miljoen euro tussen juli en september. Er speelde twee gunstige effecten: een herstel van de omzet en de verdere uitvoering van het verbeteringsprogramma NEXT. Dat laatste was even onderbroken om snel op de covid-19-pandemie te kunnen antwoorden, maar werd aan het begin van het derde kwartaal hervat. Over de divisies heen zagen we nog een zeer gemengd beeld in het derde kwartaal. De afdeling karpetten (Rugs) liet een hogere omzet optekenen dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar met een omzettoename van 11 procent (van 43,5 naar 48,3 miljoen euro). Er was vooral een klim op de Amerikaanse markt, onder meer door toenemende e-commerceactiviteiten. Voor de afdeling Residential gold eenzelfde omzetcijfer als vorig jaar (47,1 miljoen euro). De afdeling Commercial kende een zwak kwartaal met een omzetverlies van 23,7 procent. Op groepsniveau betekent dat een omzetdaling van 7,2 procent, van 155,6 naar 144,4 miljoen euro. Na negen maanden bedraagt de omzetdaling 19 procent, van 507,0 naar 410,8 miljoen euro. Het betere nieuws kwam van de evolutie van de winstgevendheid. Ondanks de lagere omzet kwam de gecorrigeerde ebitda 26,3 procent hoger uit (van 17,3 naar 21,8 miljoen euro). Er was vooral een spectaculair herstel bij de karpetten: +164 procent of van 2,6 naar 6,9 miljoen euro. Ook bij Residential was er een verdubbeling van de gecorrigeerde ebitda (van 3,5 naar 7,3 miljoen euro). Enkel bij Commercial bleef de ebitda achteruit gaan (-32 %, van 10,5 naar 7,1 miljoen euro). De ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) op groepsniveau maakt een sprong van 11,1 naar 15,1 procent. Daardoor is de stevige schade uit het tweede kwartaal grotendeels weer goedgemaakt. Na drie kwartalen bedraagt de ebitda-marge 9,8 procent (10,8% in de eerste negen maanden van 2019). Balta Group gaf geen jaarprognose. Het Nederlandse hefboomfonds Farringdom Capital Management heeft zijn belang in het bedrijf opgetrokken tot boven 5 procent. Dat is een teken van vertrouwen. ConclusieHet coronavirus is voor weinig bedrijven een cadeau, maar zeker niet voor bedrijven met veel schulden en een matige rendabiliteit. Het crisismanagement van de bedrijfstop was wel in orde. Daarom verhogen we het advies opnieuw, ondanks de recente forse koersopstoot. De waardering blijft goedkoop. Dit is enkel voor de risicobewuste belegger. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 2,47 euroTicker: BALTA BBISIN-code: BE0974314461Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 88,7 miljoen euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: -