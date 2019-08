De grootste operationele zorgen zijn van de baan. De schuldgraad is nog hoog, maar zal geleidelijk zakken.

Het aandeel van de Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S (Kali und Salz) zakte op 13 augustus naar 13,15 euro, het laagste niveau sinds 2006. Beleggers die het aandeel al langer in portefeuille hebben, denken ongetwijfeld met weemoed terug aan de overnamepoging van K+S door het Canadese Potash Corp (intussen Nutrien) in 2015. De Canadezen waren bereid een overnameprijs van 7,8 miljard euro of 41 euro per aandeel te betalen. Het initiatief van Potash Corp was vooral bedoeld om controle te krijgen over Legacy, het eerste nieuwbouwpotashproject in de Canadese provincie Saskatchewan in meer dan veertig jaar, waarvan K+S de waarde op 11 tot 21 euro per aandeel schatte. K+S weigerde elk gesprek, maar moest knarsetandend toezien hoe de beurskapitalisatie...