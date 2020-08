Sinds Goldman Sachs eind juli de koers van het aandeel als "onhoudbaar hoog" omschreef, is Apple nog 15 procent duurder geworden. De beurswaarde flirt nu met de grens van 2000 miljard dollar.

Een lagere nominale koers komt er hoe dan ook aan, want op 24 augustus splitst het aandeel in vieren. Zo wil het management de liquiditeit verhogen. Wie op die datum aandeelhouder is, krijgt er drie aandelen bij. Vanaf 31 augustus start de handel met de nieuwe koers.

Een lagere nominale koers komt er hoe dan ook aan, want op 24 augustus splitst het aandeel in vieren. Zo wil het management de liquiditeit verhogen. Wie op die datum aandeelhouder is, krijgt er drie aandelen bij. Vanaf 31 augustus start de handel met de nieuwe koers. In het derde kwartaal van het lopende fiscaal boekjaar presteerde Apple met 59,7 miljard dollar omzet (+11%) boven de consensusverwachting. De coronacrisis was mild voor Apple, hoewel het verschillende fysieke winkels, die in mei en juni weer open waren gegaan, vorige maand opnieuw moesten sluiten na een heropflakkering van het virus. Toch steeg de iPhone-verkoop voor het eerst in zes kwartalen met bijna 2 procent. De omzet uit de smartphoneverkoop bedroeg 26,42 miljard dollar, ruim boven de consensusverwachting van 22,2 miljard en goed voor 44 procent van de groepsomzet. De 'goedkope' iPhone SE is een schot in de roos, niet zozeer in winstmarges, maar wel in marktaandeel en in groei van de gebruikersbasis. De lancering van de iPhone 12 is met een maand uitgesteld, naar oktober. In het lopende kwartaal zal er dus geen omzetbijdrage zijn van het nieuwe toestel. Er zijn wereldwijd ongeveer 950 miljoen iPhones in omloop. Op basis van de leeftijd en de technische specificaties komen 350 miljoen daarvan in aanmerking voor vervanging. De iPhone is belangrijk voor het ecosysteem van Apple, vooral door diensten als Apple Music, Apple TV, Arcade, Pay. De omzet van de dienstenafdeling groeide op jaarbasis met 15 procent naar 13,2 miljard dollar (22% van de groepsomzet), en bleef daarmee net iets onder de verwachtingen. Er zijn 550 miljoen betalende abonnementen, 35 miljoen meer dan in het vorige kwartaal en 130 miljoen meer dan een jaar eerder. Diensten zijn belangrijk, om Apples afhankelijkheid van hardware te verminderen en meer recurrente inkomsten te genereren. De afdeling is met een brutomarge van 67 procent ook een stuk winstgevender dan het groepsgemiddelde (38%). Ook de omzet van de Mac, de iPad en de Wearables lag boven de verwachtingen. De nettowinst klom naar 11,25 miljard dollar, tegenover 10 miljard een jaar eerder. Per aandeel was er een toename met 18 procent, naar 2,58 dollar. Apple keerde in het derde kwartaal 21 miljard dollar aan aandeelhoudersvergoedingen uit. Daarvan was 5 miljard dollar gereserveerd voor het dividend, dat eerder dit jaar werd opgetrokken naar 82 dollarcent. Door de stijgende koers werden de aandeleninkopen beperkt tot 16 miljard dollar, tegenover 18,5 miljard in het eerste kwartaal. Apple beschikte eind juni over een nettocashpositie van 81 miljard dollar. De groep ontsnapt voorlopig aan de monsterboete van 14,9 miljard dollar, die ze in 2016 kreeg van de Europese Commissie. Apple kreeg gelijk van het Hof van Justitie, maar de Commissie kan nog in beroep gaan. Apple ligt ook onder vuur voor het verplichte gebruik van het eigen betaalsysteem, waarbij de groep een commissie inhoudt en alternatieve betaalsystemen boycot.ConclusieDe bovengemiddelde groei, de trend naar meer recurrente inkomsten en de gulle aandeelhoudersvergoedingen maken van Apple een beurslieveling. De vraag is in hoeverre er na de aanhoudende klim van de voorbije maanden nog rek zit op de waardering van 24 keer de bedrijfswinst (ebitda), die de fundamenten niet verantwoorden. Winst nemen is de boodschap.Advies: verkopenRisico: laagRating: 3AKoers: 450,91 dollarMarkt: NasdaqTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Beurskapitalisatie: 1928 miljard dollarK/w 2019: 34Verwachte k/w 2020: 29Koersverschil 12 maanden: +127%Koersverschil sinds jaarbegin: +54%Dividendrendement: 0,7%