De mijnbouwer scoorde de grootste halfjaarwinst in zeven jaar.

De voorbije maanden stijgen de prijzen van grondstoffen. Dat is een zegen voor mijnbouwers die industriële metalen produceren en verkopen, zoals BHP Group. IJzererts, de basis voor staal, was sinds 2011 niet meer zo duur. Een ton koper kost ruim 8000 dollar en dat was al van 2012 geleden. Andere metalen, zoals zink en nikkel, werden ook fors duurder. De olieprijs is sinds vorige zomer verdubbeld. BHP is in al die grondstoffen actief en verwacht voor de komende kwartalen aanhoudend hoge grondstoffenprijzen.De prijsstijgingen kwamen er in anticipatie op een herstel van de globale economische activiteit dankzij de steunprogramma's van de monetaire en politieke autoriteiten. China kwam als eerste uit de pandemie. Het investeert in infrastructuur en in de economieën van handelspartners met het 'Belt and Road'-initiatief. In de Verenigde Staten is een stimuluspakket van 1,9 biljoen dollar goedgekeurd. BHP Group publiceerde vorige maand de halfjaarcijfers van haar gebroken boekjaar 2021 (juli tot juni). De onderliggende bedrijfswinst (ebitda) klom naar 6,04 miljard dollar (+16%). Dat was het hoogste cijfer in zeven jaar, maar wel onder de consensusverwachting van 6,33 miljard. BHP Group is de derde grootste producent van ijzererts en koper. Beide werden tussen juli en december op jaarbasis respectievelijk 33 en 28 procent duurder. Dat compenseerde de prijsdalingen van steenkool en olie. De nettowinst kwam op jaarbasis wel een vijfde lager uit op 3,88 miljard dollar. Dat heeft te maken met 2,2 miljard dollar eenmalige lasten. BHP boekte 1,6 miljard af op steenkoolmijnen in Australië en Colombia. Een handelsconflict tussen Australië en China bemoeilijkt de uitvoer van steenkool. Op korte termijn wordt geen oplossing verwacht. BHP wil de komende twee jaar zijn steenkoolactiva te verkopen. Als dat niet lukt, is een afsplitsing een mogelijkheid. De schuld van BHP Group na het boekjaar 2020 bedroeg 11,8 miljard dollar, aan de onderkant van de vooropgestelde vork (12 tot 17 miljard). Dat cijfer is in december niet bijgesteld, maar BHP Group ziet toch ruimte voor bijkomende aandeelhoudersvergoedingen. Het keert een dividend van 5,1 miljard dollar uit, 20 procent boven de consensusverwachting en de helft meer dan vorig jaar. Over het volledige boekjaar stelt BHP een nog hogere uitkering in het vooruitzicht. Ook een inkoop van eigen aandelen behoort tot de mogelijkheden. BHP Group is nu samen met Rio Tinto de grootste dividendbetaler in Europa. De kapitaaluitgaven stijgen dit jaar naar 7,3 miljard dollar. De expansie van de Spence kopermijn (Chili) rondt BHP dit jaar af. De nieuwe verwerkingsinstallatie kan 95.000 ton ertsen per dag behandelen, en heeft 2,5 miljard dollar gekost. Daardoor stijgt de jaarproductie naar 300.000 ton. Nog in Chili daalde de output van Escondida, de grootste kopermijn ter wereld, met 5 procent door de ontginning van minder rijke ertslagen. Over het Jansen-potasproject in Canada beslist BHP binnenkort. Het pompte al 4,5 miljard dollar in het prestigeproject van de voormalige CEO Andrew Mackenzie, zonder vooruitzicht op winst. Het aardgasproject Scarborough zal 1,4 tot 1,9 miljard kosten. ConclusieEen groot deel van de economische groei zal van overheidsinvesteringen komen en is grondstoffenintensief. Dit is gunstig voor mijnbouwers als BHP Group, dat zijn schulden onder controle heeft en dus ruimte heeft voor een hoger dividend. Een consolidatie of terugval is op korte termijn niet uitgesloten, maar zou een uitstekend instapmoment zijn. BHP Group blijft koopwaardig als langetermijnbelegging.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 21,34 pondTicker: BHP LNISIN-code: GB00BH0P3Z91Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 108 miljard pondK/w 2020: 16Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: +104%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: 5,4%