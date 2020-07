Het Canadese Equinox Gold is een snel rijzende ster in de goudmijnsector. De centrale figuur is de Canadese mijnbouwlegende Ross Beaty die van het in sneltempo ontwikkelen van Equinox Gold tot een grote goudproducent zijn laatste levenswerk heeft gemaakt.

Het Canadese Equinox Gold is een snel rijzende ster in de goudmijnsector. De centrale figuur is de Canadese mijnbouwlegende Ross Beaty die van het in sneltempo ontwikkelen van Equinox Gold tot een grote goudproducent zijn laatste levenswerk heeft gemaakt.De focus lag vanaf 2018 op de heropstart van de Aurizona Gold Mine in Brazilië en de bouw van de Castle Mountain Gold Mine in de Verenigde Staten. In september 2018 kwam er een derde mijn bij na de overname voor 158 miljoen dollar van de producerende Mesquite Gold Mine van New Gold. De groepsproductie bedroeg vorig jaar 201.000 troy ounce goud: 125.700 troy ounce van Mesquite en 75.300 troy ounce tijdens de eerste zes maanden productie van Aurizona. De gemiddelde kostprijs bedroeg op jaarbasis 931 dollar per troy ounce goud, onder de verwachte vork van 940 à 990 dollar. Equinox Gold had de brandende ambitie om tegen eind 2023 uit te groeien naar een jaarlijkse productie van 1 miljoen troy ounce goud. Die mijlpaal zal sneller worden bereikt, na de aankondiging op 16 december 2019 van de fusie met Leagold Mining. De transactie in aandelen kleefde op Leagold een waarde van 769 miljoen Canadese dollar, waardoor de voormalige aandeelhouders van Leagold 45 procent van de aandelen van de fusiegroep kregen. Door de transactie promoveert Equinox Gold naar de twintig grootste goudmijnbedrijven, met zes producerende mijnen. Naast drie kleinere Braziliaanse mijnen brengt Leagold vooral Los Filos bij, een mijn in Mexico die dit jaar zonder covid-19 170 à 190.000 troy ounce goud zou produceren tegen een kostprijs van 1000 à 1050 dollar per troy ounce. De groepsproductie klom in het eerste kwartaal naar 88.951 troy ounce dankzij de eerste bijdrage vanaf 20 maart van 20.000 troy ounce van Leagold. De productieverwachting op groepsbasis voor 2020 bedraagt 540.000 à 600.000 troy ounce goud tegen 1000 à 1060 dollar per troy ounce, maar houdt nog geen rekening met de impact van covid-19. De fusiegroep beschikt over ruim 34 miljoen troy ounce goudreserves en -resources, ongeveer gelijk verdeeld over de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië, en heeft plannen om tegen begin 2022 op jaarbasis 1 miljoen troy ounce goud te produceren. De financiering van alle uitbreidingsprojecten is verzekerd na de herfinanciering voor 670 miljoen dollar na de fusie met Leagold. Dit jaar start de eerste productiefase in Castle Mountain, goed voor 45.000 troy ounce goud gedurende de eerste drie jaar. Daarna volgt een tweede fase van dertien jaar met een gemiddelde jaarlijkse productie van 200.000 troy ounce goud tegen een zeer lage gemiddelde kostprijs van 763 dollar per troy ounce goud. Een tweede belangrijke groeimotor wordt een uitbreidingsproject in Los Filos dat er de jaarproductie zal verdubbelen tot meer dan 350.000 troy ounce goud. Daarnaast zijn er uitbreidingsplannen met de Aurizona-mijn en de voorziene heropstart van Santa Luz, een project in Brazilië met een verwachte jaarproductie gedurende elf jaar van 100.000 troy ounce goud tegen 856 dollar per troy ounce.Na de uitoefening in mei van warrants voor 145 miljoen dollar beschikt de groep over ruim 480 miljoen dollar cash, tegenover een schuld van 512 miljoen. Het aandeel van Equinox Gold werd in maart en april opgenomen in de VanEck Vectors (Junior) Gold Miners ETF. Het management was de voorbije maanden druk in de weer met de integratie van Leagold, maar kijkt nu alweer uit naar een nieuwe overname.ConclusieWe zijn zeer gecharmeerd door de sterke evolutie bij Equinox Gold. Het aandeel is ondanks de recente stijging nog altijd goedkoop, tegen circa 0,85 keer de intrinsieke waarde. Naarmate de ontwikkeling richting 1 miljoen troy ounce goudproductie zich de komende twee jaar realiseert, beschouwen we een verdere herwaardering richting 1,25 à 1,5 keer de intrinsieke waarde haalbaar.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 14,99 Canadese dollarTicker: EQX CNISIN-code: CA29446Y3041Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 3,57 miljard Canadese dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 14Koersverschil 12 maanden: +154%Koersverschil sinds jaarbegin: +50%Dividendrendement: -