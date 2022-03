NexGen Energy is de onbetwiste topper onder de uraniumexploratiebedrijven. Het prijskaartje is navenant, maar het topproject verdient een plaats in elke brede grondstoffenportefeuille.

Met NexGen Energy spelen we in op de uraniumstierenmarkt. Het Canadese uraniumexploratiebedrijf werd opgericht in 2010 en is actief in het Athabasca-bassin in het noorden van de Canadese mijnbouwprovincie Saskatchewan. NexGen forceerde in 2014 een belangrijke doorbraak met de ontdekking van hoge uraniumertsgraden in het Arrow-gebied in het zuidwesten van het bassin. Sindsdien groeide Arrow uit tot 's werelds grootste te ontwikkelen uraniumproject. In februari 2021 presenteerde NexGen de definitieve haalbaarheidsstudie. De actuele waarde van de toekomstige kasstromen na belastingen bedraagt 3,5 miljard Canadese dollar bij een gemiddelde uraniumprijs van 50 dollar per pond. Bij 60 dollar per pond stijgt de waarde naar 4,4 miljard Canadese dollar en bij 70 dollar naar 5,33 miljard. De verwachte jaarlijkse productiecijfers zijn indrukwekkend: 21,7 miljoen pond uranium (U3O8) over een levensduur van 10,7 jaar, waarvan liefst 28,8 miljoen pond tijdens de eerste vijf productiejaren. Ter vergelijking: de wereldwijde uraniumproductie voor 2022 zal omtrent 130 miljoen pond bedragen, terwijl McArthur River, 's werelds grootste mijn een maximale jaarlijkse productiecapacteit van 25 miljoen pond heeft. De bouw van Arrow zal 1,3 miljard Canadese dollar kosten en 3,5 jaar duren. De Canadezen leggen de laatste hand aan het cruciale milieu-effectenrapport. Dat zal de basis vormen voor het vergunningsproces, dat twee jaar zal duren. Er worden heel wat voorbereidingswerken aangevat om bij groen licht onmiddellijk met de bouw te kunnen starten. NexGen stelde in november een externe partij aan die tegen het derde kwartaal het front-end engineering design van het project moet finaliseren. Daarna start een gedetailleerd engineeringsprogramma. Ter ondersteuning loopt er sinds vorig jaar een uitgebreid geotechnisch programma. Het bedrijf hoopt in 2026 of 2027 de productie te kunnen opstarten. Met een verwachte operationele kostprijs van 7,58 Canadese dollar per pond hoort Arrow bij de 10 procent goedkoopste uraniummijnen. De haalbaarheidsstudie gaat uit van een levensduur van 10,7 jaar, maar de mijnlicentie wordt aangevraagd voor 24 jaar. Er is nog heel wat bijkomend exploratiepotentieel rond Arrow (Rook I). Ook in milieubeheer en socio-economische aspecten is Arrow een project van wereldformaat. Dat blijkt onder meer uit een aantal technische aspecten van het project die de milieu-impact drastisch zullen beperken, maar ook uit de prioriteit die wordt gegeven aan akkoorden met de twee lokale, traditionele bevolkingsstammen.Arrow zal NexGen op basis van de jaarlijkse nettokasstroom - gemiddeld 763 miljoen Canadese dollar na belastingen, 1,04 miljard in de eerste vijf jaar - eensklaps in de top vijftien van de grootste grondstoffenmijnbedrijven ter wereld katapulteren. Op het Rook I-gebied ontdekte NexGen met South Arrow, Harpoon, Dow en Cannon nog vier ertsrijke gebieden. Ten westen van Rook I is er nog een groot exploratiegebied (SW1). Het belang van 51 procent in het uraniumexploratiebedrijf Iso Energy is 215 miljoen Canadese dollar waard. De groep beschikt over een stevige kaspositie van 185 miljoen Canadese dollar.ConclusieNexGen Energy is de onbetwiste topper onder de uraniumexploratiebedrijven. Het prijskaartje is navenant, maar het topproject verdient een plaats in elke brede grondstoffenportefeuille. Het bedrijf is een overnamekandidaat, hetzij door een rechtstreekse concurrent, zoals Cameco of Orano, of een grondstoffenmajor die in uranium actief wil worden. De hoge volatiliteit van het aandeel moet u erbij nemen.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 5,49 dollarTicker: NXE USISIN-code: CA65340P1062 Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 2,64 miljard dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: +56%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: -