Ook aan het begin van het tweede semester blijven de markten het moeilijk hebben. Dat geldt ...

Ook aan het begin van het tweede semester blijven de markten het moeilijk hebben. Dat geldt zeker voor Just Eat Takeaway. Het nieuws dat de door de markten uitgespuwde Amerikaanse dochter GrubHub mogelijk toch niet verkocht wordt, maar een partner voor gezocht, zorgde voor een nieuw jaardieptepunt. We vinden dat de markten wel heel hard overdrijven en zetten daarom op vrijdag 1 juli volgend order in de markt:AANKOOP35 aandelen Just Eat Takeaway aan koers