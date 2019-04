Agnico-Eagle Mines is het overgangsjaar 2018 goed doorgekomen. Alle lichten staan op groen om van 2019 een succes te maken.

Het Canadese Agnico-Eagle Mines (AEM) heeft de voorbije jaren flink geïnvesteerd in nieuwe mijnen en uitbreidingen van bestaande mijnen. De piek in de kapitaaluitgaven is achter de rug. Zonder tegenslagen moet AEM de komende jaren de vruchten daarvan plukken. De operationele activa van AEM zijn verdeeld over een noordelijke groep (Noord-Amerika en Finland) en een zuidelijke groep (Mexico). De noordelijke mijnen leveren 80 procent van de groepsproductie. Dat is een niet te onderschatten voordeel, want Canada en Finland behoren tot meest stabiele en rechtszekere regio's ter wereld voor mijnbouw.

...