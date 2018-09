Bijzonder zwak halfjaar voor EVS

EVS maakt duidelijk niet alleen meer zwakke cijfers bekend in de oneven jaren dat er geen grote sportevenementen plaatsvinden. De eerste helft van 2018 vertoont een beduidend lagere omzet dan dezelfde periode vorig jaar, ondanks de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea en de Wereldbeker voetbal in Rusland. De Waalse speler met een unieke positie in de wereld van de livesportverslaggeving kan in even jaren extra inkomsten halen uit de verhuur van materiaal tijdens de sportieve megaspektakels. In de eerste jaarhelft was dat voor een bedrag van 8 miljoen euro. Desondanks kende EVS een bijzonder zwak eerste semester. Het is dus niet onbegrijpelijk dat CEO Muriel De Lathouwer in de loop van de voorbije weken aan de kant is geschoven.

