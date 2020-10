UCB maakte goede vooruitgang om het patentverval van Vimpat en Cimzia op te vangen. Analisten verwachten van bimekizumab een omzet van minstens 2 miljard euro.

Het aandeel van het Belgische biofarmabedrijf UCB bereikte in juli een recordniveau van 114,45 euro. Dat had drie redenen. Vooreerst is er het enthousiasme rond bimekizumab, een kandidaat-geneesmiddel tegen ontstekingsziekten. In juli bevestigden positieve fase III-resultaten de eerdere sterke klinische resultaten. Onlangs hebben het Europese en het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap de indiening van het goedkeuringsdossier voor de indicatie psoriasis aanvaard. De beslissing over de goedkeuring valt midden 2021. Bimekizumab wordt nog voor drie andere indicaties getest in fase III-studies, met verwachte resultaten eind 2021 (psoriatische artritis en axiale spondyloartritis) en in de eerste helft van 2023 (zeldzame huidziekte van Verneuil). Analisten verwachten op termijn een omzet van minstens 2 miljard euro van het middel. Het bestverkopende medicijn van UCB, Cimzia, bracht vorig jaar 1,71 miljard euro omzet op en haalt tegen 2024 een verwachte piekomzet van 2 miljard euro. Een tweede reden voor de sterke koersevolutie is de voortgang van het strategische plan dat voor 2019 tot 2021 op groei mikte. Na de overname van de Midazolam-neusspray in 2018 voor 150 miljoen dollar, een middel tegen acute epilepsieaanvallen, volgde in oktober 2019 de overname van Ra Pharma voor 2,1 miljard dollar. Door die overname heeft UCB met zilucoplan een tweede molecule tegen auto-immuunziekten in klinische ontwikkeling. De volgende klinische studieresultaten voor die moleculen worden verwacht in 2021 (twee fase II- en een fase III-studie) en 2022 (twee fase III-studies). In mei heeft UCB zijn epilepsiefranchise verstevigd door voor 270 miljoen dollar de rechten op Staccato Alprazolam te verwerven. Met dat kandidaat-epilepsiemiddel start in de tweede helft van 2021 een fase III-studie. Het derde factor die de koers ondersteunt, is de goede prestatie van de geneesmiddelen die al op de markt zijn. Die leverden in de eerste jaarhelft een omzet van 2,61 miljard euro op, of 12 procent meer dan vorig jaar (+9% tegen constante wisselkoersen). Het immunologische middel Cimzia boekte 8 procent extra omzet tot 842 miljoen euro. De epilepsiefranchise presteerde opnieuw sterk. Vimpat boekte een dubbelcijferige groei in alle regio's (+16% tot 722 miljoen euro). Ook Keppra (+13% tot 419 miljoen euro) en Briviact (+40% tot 144 miljoen euro) groeiden stevig. Partner Amgen draaide met het osteoporosemiddel Evenity in de eerste jaarhelft buiten Europa 201 miljoen dollar omzet. Dat leverde UCB 41 miljoen euro inkomsten op. UCB startte vanaf maart de verkoop van Evenity in Europa (1 miljoen euro omzet).De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met 8 procent tot 783 miljoen euro. De rebitda-marge zakte van 31 naar 30 procent. De recurrente nettowinst per aandeel klom van 2,42 naar 2,77 euro (2,49 euro verwacht). Voor 2020 mikt UCB op een jaaromzet van 5,05 à 5,15 miljard euro en een recurrente nettowinst per aandeel van 4,4 à 4,8 euro. De gemiddelde analistenverwachting ligt hoger, met 5,2 miljard euro omzet en een recurrente nettowinst per aandeel van 4,93 euro.UCB maakte goede vooruitgang om het patentverval van Vimpat (vanaf 2022) en Cimzia (vanaf 2024) op te vangen. Het aandeel is daarvoor voldoende beloond, tegen 19,8 keer de verwachte winst en een verhouding van 14,2 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2020. We wachten op een terugval richting 90 euro voor een koopadvies. De moederholding Tubize blijft wel koopwaardig door de korting van 46 procent op de intrinsieke waarde. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 97,54 euroTicker: UCB BBISIN-code: BE0003739530Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 18,97 miljard euroK/w 2019: 23Verwachte k/w 2020: 20Koersverschil 12 maanden: +46%Koersverschil sinds jaarbegin: +37%Dividendrendement: 1,3%