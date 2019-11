We zijn alles bij elkaar tevreden met de update van Biocartis. Maar de markt wil duidelijk meer zien vooraleer het fors teruggeslagen aandeel weer wordt opgepikt.

Na het ontgoochelende halfjaarrapport keken we met een bovengemiddelde interesse uit naar de update over het derde kwartaal bij Biocartis. Cruciaal voor ons was dat de verlaagde verwachtingen minstens werden bevestigd en dus niet nog een keer neerwaarts werden bijgesteld. Na de tegenvallende groei in de Verenigde Staten verlaagde Biocartis bij zijn halfjaarrapportering de verwachte groei van het aantal verkochte testcartridges op jaarbasis van 60 à 65 naar 30 à 35 procent. In de eerste jaarhelft bedroeg die groei 24 procent: van 58.000 verkochte testen in de eerste helft van 2018 tot 72.000 testen. In het derde kwartaal was er een groei met 27 procent, waardoor de groei na negen maanden is toegenomen naar 25 procent.

