Biocartis is helemaal klaar voor verdere groei

Het Mechelse diagnosticabedrijf Biocartis huldigde op 15 januari de nieuwe cartridgeproductielijn in. De nieuwe lijn is veel meer geautomatiseerd en kan jaarlijks zo'n 1 miljoen cartridges produceren. De jaarlijkse capaciteit van de eerste productielijn is 250.000 cartridges. De grotere efficiëntie en automatisatie zal de productiekostprijs per cartridge gevoelig doen dalen. De opstart komt perfect op tijd om de sterke groei van het volume verkochte cartridges te ondersteunen en is een cruciaal om structureel winstgevend te kunnen worden.

...