Het aandeel van Biocartis staat ondanks het goede onderliggende nieuws onder druk. De brand kwam net op een moment dat de groei versnelde.

Biocartis blikt met gemengde gevoelens terug op 2021. De eerste jaarhelft was uitstekend. Het aantal verkochte testcartridges steeg tegenover de eerste helft van 2020 met 96 procent tot 156.000 testen. De sterke groei kwam er door een fors herstel van de verkoop van oncologietesten, terwijl de verkoop van infectieziektentesten - voornamelijk SARS-CoV-2 testen - ongeveer stabiel bleef tegenover het hoge niveau van de tweede helft van 2020. Daarmee zat Biocartis op schema om de jaardoelstelling te halen van een volumetoename met 40 tot 60 procent, tot 320.000 à 370.000 testen. Ook uitstekend was de plaatsing van 189 nieuwe Idylla's, tot een totaal van 1770 toestellen. In de eerste jaarhelft van 2020 beperkte dat cijfer zich tot 101 toestellen door het begin van de pandemie. In de eerste helft van 2019 werden 156 toestellen geplaatst. De tweede jaarhelft van 2021 verliep minder voorspoedig. Op 31 juli brak een brand uit in een magazijn die de helft van de afgewerkte testcartridges en een aanzienlijk deel van de voorraad reagentia vernietigde. De productie op de nieuwe ML2-lijn lag stil tot 21 september. Desondanks steeg de verkoop van het aantal cartridges in het derde kwartaal met 29 procent tegenover het derde kwartaal van 2020. Na negen maanden bedraagt de stijging 69 procent. Gezien de onzekerheid mikt Biocartis op jaarbasis op een groei met 40 procent, op voorwaarde dat de beschikbaarheid van reagentia voldoende kan worden aangevuld. Na negen maanden was er een toename van het aantal geplaatste Idylla's tegenover 2020 met 43 procent. Op jaarbasis blijft het bedrijf mikken op 300 à 350 plaatsingen (335 in 2020). De versnelling van de groei in de Verenigde Staten in het derde kwartaal was zeer bemoedigend. De goedkeuring eind november door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA van de SeptiCyte Rapid-test, een geautomatiseerde test op Idylla die in samenwerking met Immunexpress werd ontwikkeld voor de snelle detectie van sepsis, zal de groei in 2022 ondersteunen. Het bedrijf verwacht in de eerste jaarhelft de beslissing van de FDA over de goedkeuringsaanvraag van de MSI-darmkankertest, de eerste kankertest in de Verenigde staten. Door de sterke vraag naar oncologietesten zal de bezetting van de ML2-productielijn in 2022 verbeteren en de margeverbetering doen hernemen. Begin september werd de SARS-CoV-2-, griep- en RSV-paneltest op de markt gebracht in Europa. Met de gecombineerde infectietest kan snel de juiste diagnose worden gesteld. Het bedrijf bekijkt plannen om de regulatoire goedkeuring in de Verenigde Staten te bekomen. In 2022 wordt nieuws verwacht over partner SkylineDX's testkit van de Merlin-huidkankertest. Biocartis mikte tegen eind 2021 op een kaspositie van 50 miljoen euro (64 miljoen op 30 september), op voorwaarde dat de verzekeringsschade door de brand is vergoed.ConclusieHet aandeel van Biocartis staat ondanks het goede onderliggende nieuws onder druk. De brand kwam net op een moment dat de groei versnelde en vertraagt de structurele margeverbetering. Daarenboven speelt in de achtergrond de onzekerheid over de uitstaande converteerbare obligatie met vervaldatum in mei 2024. We gaan ervan uit dat Biocartis in 2022 het potentieel op het gebied van margeverbetering zal aantonen als hefboom voor bijkomende financiering. Biocartis blijft inzetten op de dubbele franchise in oncologie en infectieziekten, met de klemtoon op testen met een hogere toegevoegde waarde. Het vertrouwen van de beleggers wordt op de proef gesteld, maar we geloven dat het geduld zal beloond worden. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 3,62 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 207,7 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -21%Dividendrendement: -