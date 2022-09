De aandeelhoudersverwatering is aanzienlijk, maar onvermijdelijk.

Het diagnosticabedrijf Biocartis heeft bij de presentatie van de halfjaarcijfers de langverwachte herfinanciering aangekondigd. Op 30 juni beschikte de groep over 19,7 miljoen euro cash en een ongebruikte kredietlijn van 15 miljoen. Daartegenover staat een verwachte kasuitstroom in 2022 van 47 à 43 miljoen euro, 9,5 à 13,5 miljoen minder dan in 2021. Maar vooral moeten voor 135 miljoen euro converteerbare obligaties met vervaldatum 9 mei 2024 geherfinancierd worden. Die hebben een hoge conversieprijs van 12,8913 euro per aandeel. Biocartis wil 66 miljoen ophalen. De converteerbare obligatie wordt verlengd tot 9 november 2027 en voor 10 procent van het uitstaande bedrag geconverteerd in nieuwe aandelen. Daarnaast geeft Biocartis een nieuwe converteerbare obligatie uit voor maximaal 131,5 miljoen euro met vervaldatum november 2026, inclusief een extra uitgifte van 25 miljoen. Houders van de bestaande obligaties kunnen ze inruilen tegen de nieuwe, op voorwaarde dat ze pro rata inschrijven op de bijkomende schijf van 25 miljoen euro. Highbridge Capital en Whitebox Advisors staan garant voor het deel van die schijf waarop de bestaande obligatiehouders niet intekenen, en ontvingen daarvoor gezamenlijk 810.734 aandelen. Een vergadering van de obligatiehouders moet de wijzigingen goedkeuren met een meerderheid van 75 procent. 65 procent gaat al akkoord. Daarnaast komt er een kapitaalverhoging van 25 miljoen euro, met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. Na de indiening en de goedkeuring van een prospectus zal toestemming worden gevraagd op een buitengewone vergadering van de aandeelhouders. Er is een meerderheid van 75 procent nodig. Enkele nieuwe aandeelhouders en KBC Securities staan garant voor het gedeelte waarop bestaande aandeelhouders niet intekenen. Tot slot tekenen Highbridge Capital en Whitebox in op een converteerbare termijnlening van 30 miljoen euro (netto-inbreng van 15,7 miljoen cash) met vervaldatum 9 augustus 2026 en een conversieprijs die minstens 20 procent boven de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging zal liggen. Het proces moet rond zijn voor het jaareinde. De halfjaarcijfers bevestigden de goede trend van het eerste kwartaal. De inkomsten uit producten klommen met 10 procent tot 20,3 miljoen euro, waarvan 16,5 miljoen (+12%) uit de verkoop van cartridges. Het aantal verkochte cartridges daalde van 156.000 tot 153.000, omdat de verkoop van SARS-CoV-2 tests nagenoeg halveerde. De verkoop van oncologietesten steeg met 21 procent. De gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs per test steeg van 95 tot 103 euro, dankzij de stijging bij de oncologietesten tot 113 euro (+8%). Er werden 102 nieuwe Idylla's geplaatst (189 in dezelfde periode vorig jaar). Cruciaal is de sterke verbetering van de brutomarge, van 8 procent vorig jaar tot 32 procent. Biocartis verwacht door de gedaalde verkoop van covid-testen uit te komen aan de onderkant van de verwachte jaaromzet uit producten van 50 à 55 miljoen euro. De brutomarge zal toenemen tot 25 à 30 procent en de kasuitstroom zit met 19,2 miljoen euro na zes maanden op schema.ConclusieHet aandeel van Biocartis reageerde negatief op de herfinanciering. De aandeelhoudersverwatering is aanzienlijk maar onvermijdelijk. Cruciaal is de sterke verbetering van de marges, die na de tegenslagen van de jongste jaren het bedrijf opnieuw op schema zetten naar een break-evensituatie in 2025 of 2026. De kapitaalverhoging zal op de korte termijn allicht nog wegen op de koers, maar daarna moet er ruimte zijn voor koersherstel.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 1,31 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 76,5 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -68%Koersverschil sinds jaarbegin: -64%Dividendrendement: -